Cierran temporalmente el club donde el DJ escupió alcohol los asistentes

Las autoridades de Torremolinos, en Málaga, cerraron ya el club nocturno donde se vio a un sujeto escupir alcohol a los asistentes a una fiesta celebrada en el establecimiento.

El cierre se suscita 48 horas después de que se difundieran en redes sociales las imágenes del incidente, ocurrido durante la primera quincena de julio en el Kokun Ocean Club.

La Junta de Andalucía iniciará una investigación, no sólo por la escena en la que un miembro del grupo Les Castizos escupe alcohol a los presentes, sino porque la fiesta viola además las medidas sanitarias impuestas a causa del COVID-19, esto es, que no se respetó el distanciamiento social (había más de 300 personas cuando sólo podían entrar al club máximo 72), ni se les ve a los presentes usando cubrebocas.

“Espero que esto sirva para demostrar la voluntad firme que tiene este Ayuntamiento de trabajar conjuntamente para garantizar que se cumplan las normas”, dijo el alcalde de la localidad, José Ortiz, añadiendo que la decisión de cerrar es una medida preventiva sanitaria, pero también administrativa.

“El video muestra un momento puntual de un show en el que, desgraciadamente, se actúa de manera irresponsable. A veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay perdón sin consecuencia y hay que asumirla: acataré la sanción que me impongan”, comentó en la cuenta de Instagram de Los Castizos, Fali Sotomayor, el hombre que escupió luego de beber de una botella de alcohol.