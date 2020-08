Pasajeros inician pelea en un avión por no usar cubrebocas

El vuelo del pasado viernes 31 de julio se dirigía de Ámsterdam, Países Bajos, hacia Ibiza, en España. Según la aerolínea, cita la agencia RT: "dos pasajeros rebeldes estaban molestando a otros viajeros física y verbalmente".

Un video en redes sociales muestra el momento de la pelea, en que varios otros pasajeros se ven involucrados en un intento por controlar a los dos sujetos, que fueron arrestados en cuanto el avión aterrizó.

KLM ha dicho que al menos hasta 31 de agosto de 2020, el uso de cubrebocas es requerido "desde la primera llamada de embarque hasta que se haya pasado por la puerta de llegada a su destino para prevenir la propagación del virus [COVID-19]". Quienes no cumplan con esta medida, añaden, no podrán abordar sus aviones.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9