Para Empezar

Ok, fue contra unas Chivas muy mermadas. Ok, apenas fue fecha dos. Ok, el cierre del partido con penal detenido hizo explotar las emociones. Ok, lo que usted diga y mande pero más allá de todo, Santos Laguna en su presentación en casa ha demostrado que no es el de CU contra Cruz Azul y que tiene con qué pelear el Guardianes 2020.

Guillermo Almada ha demostrado ser un DT serio, levantó a su equipo que venía de una dolorosa derrota y muy golpeado por prensa y afición. El uruguayo supo además de todo solventar las ausencias obligadas por suspensiones o ventas, no debe ser fácil. Santos mostró ante Chivas una cara que ilusiona a su gente, creó oportunidades de gol que contra Cruz Azul simplemente fueron nulas, puso voluntad y la gente que jugó dio la cara, bien Andrade, bien Govea, para mí se han ganado repetir contra Rayados. Mención aparte merece Carlos Acevedo. Simplemente el nuevo portero titular del Santos Laguna lo está haciendo de maravilla. Está solventando la no sencilla tarea de iniciar temporada demostrando que tiene todo para suplir a cabalidad a Jonathan Orozco. El canterano lagunero detuvo su segundo penal del torneo y sacó todo. Es un portero con estilo, gran atajador, rápido y de reflejos felinos. De una vez saludo a los “sabios” y “visionarios” qué dirán: “algún día se va a equivocar”... Jajajaja ¿En serio? Qué gran descubrimiento. Lo malo de la noche ha sido la roja a Félix Torres, el VAR y que algunos colegas no pudieron ir a trabajar al TSM por primera vez desde que el estadio nuevo abrió. Del central ecuatoriano ya me abstengo de comentar. Del VAR pues es alarmante lo que Arturo Brizio está haciendo con el arbitraje, ya le dio un buen llegue desde la TV y ahora le viene a dar con todo desde la oficina. Brizio fue un gran árbitro pero quiere seguir arbitrando él, le da pavor la prensa y hace que el VAR pite los partidos, terrible. Por último, un abrazo a mis colegas que no pudieron ir al estadio a hacer su trabajo, ojalá el Club Santos pudiera y quisiera hacer algo. Buenas día. *Manye Castil *@manyecastil 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste