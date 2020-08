Guerreros del Santos Laguna vuelven a sonreír

El uruguayo Fernando Gorriarán marcó un doblete para guiar a los Guerreros del Santos Laguna a su primera victoria del torneo Guardianes 2020, a costa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, a quienes doblegaron por 2 a 0, en un vacío Estadio Corona.

Gorriarán marcó en los primeros minutos de ambas mitades del partido, en el que también lució Diego Valdés en uno de sus mejores juegos que se le recuerden con los Guerreros, a quienes les anularon dos goles, les expulsaron un jugador y les marcaron un penalti en contra, per con todo y eso, ganaron con autoridad, manteniendo su arco sin daño alguno tras una gran actuación de Carlos Acevedo.

Al conseguir sus primeros tres puntos, los Guerreros subieron hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones, en espera de los resultados que se darán en los partidos de esta noche.

Con ambos equipos aquejando ausencias por diversas causas, el partido ofreció de entrada una balanza ligeramente inclinada hacia el cuadro local, que sorprendió con la inclusión de Alan Cervantes en la alineación titular, además de la reaparición de David Andrade, quien en numerosas ocasiones ni siquiera había sido convocado por Guillermo Almada. Los defensores que recibieron la confianza respondieron con creces y cumplieron sin problema durante el amanecer del partido ante una ofensiva jaliciense que mostró poca cohesión.

No tardó mucho Santos en abrir el marcador, apenas transcurridos cinco minutos de juego, en el cobro de un tiro de esquina desde la punta izquierda, Dória peinó el balón que quedó botando a la altura del manchón de penalti, como servido para Fernando Gorriarán, quien se regodeó al impactar de pierna derecha para sacar un auténtico obús que apenas si vio pasar "Toño" Rodríguez, para que las redes se estremecieran por primera vez en el torneo a favor de los Guerreros. Fue el primer gol de Gorriarán con vistiendo la camiseta Albiverde, mostrando gran técnica individual y con dedicatoria a su compatriota Brian Lozano.

Aún con la ventaja en el marcador, el dominio de la pelota lo mantuvo Santos, recuperando sin permitir que Chivas creara peligro en el arco de Carlos Acevedo, quien tuvo al menos media hora de total tranquilidad. Por su parte, los locales estuvieron cerca de ampliar la delantera al cumplirse 20 minutos de partido, con Diego Valdés rematando de cabeza un servicio pasado hacia segundo palo, al que bien respondió el guardameta Rodríguez, aunque quedó el balón para Eduardo Aguirre, no pudo hacer un buen contacto para amenazar la META rojiblanca.

Antes de la finalización de la primera mitad, los Guerreros lograron una segunda anotación, cortesía de Diego Valdés tras una buena jugada del capitán Furch aguantando la pelota y sirviéndola para el chileno, quien tras un recorte, definió raso y cruzado para vencer al arquero. Todo bien, hasta que llegó la señalización del videoarbitraje, el VAR nuevamente llamó al nazareno, quien tras un breve lapso, de alguna manera vio un pisotón de Valdés sobre el defensor que llegó a toda velocidad y cayó con el recorte, infracción que consideró suficiente para anular el tanto, ante la incredulidad de Almada.

El segundo tiempo ofreció la misma película, con Santos atacando y recuperando rápido, ante unas Chivas que sufrían para fabricar en ataque, incluso se salvaron de la segunda anotación, conseguida por "El Mudo" Aguirre, pero nulificada por posición fuera de juego.

Los veloces y certeros ataques de los Guerreros rindieron frutos nuevamente al jugarse el minuto 52, con Valdés dirigiendo la ofensiva por el centro del campo, cedió a su derecha para la entrada de Gorriarán, quien impactó con la parte interna del botín derecho, cruzando a Rodríguez, el balón pegó en el poste, para luego reposar en las redes, doblete del uruguayo que feliz sonrió al conseguir su segunda anotación.

El segundo tanto Albiverde golpeó en algo el orgullo de Chivas, que mostraron mayor decisión para ir al frente, con la entrada del lagunero Uriel Antuna que desbordó por derecha para tratar de generar oportunidades, como la que tuvo Christian Calderón, pero su definición fue suave por elevación, reaccionando Carlos Acevedo con una gran atajada.

Con los Rojiblancos buscando atacar, José Juan Macías fue la referencia, recibiendo continuas faltas que pitó el árbitro y ante la reclamación del zaguero santista Félix Torres, quien además "escondió" el balón, no titubeó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla y posterior roja, condenando a los de casa a jugar en desventaja numérica durante cerca de 25 minutos.

La expulsión cambió el trámite del partido, con Santos siendo muy precavido y menos intenso hacia el frente, realizando modificaciones para cimentar en defensa y refrescar fuerzas en ataque, cediendo la posesión de la pelota. Con todo y eso, estuvieron muy cerca de conseguir el tercer gol, con un poderoso remate raso de Valdés, que fue a pegar al palo, rebotando el esférico hasta caer en el propio chileno, quien de primera intención remató de derecha, pero voló su disparo.

Sin pasar demasiadas penurias, los Guerreros mantuvieron su ventaja cómodamente, con todo y que el VAR dictaminó un penalti en contra de los Albiverdes cuando se jugaba el tiempo de compensación, ello derivado de una mano de Govea, desnudada por la repetición en video. Macías tomó el balón y disparó raso a la derecha de Acevedo, pero el arquero lagunero reaccionó para desviar el esférico y dejar en cero su arco, jugada con la que terminó el partido.

