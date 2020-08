Recibe IMSS Coahuila 13 ventiladores más para pacientes con COVID-19

Como parte de las acciones para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19 y dar soporte a los pacientes hospitalizados por esta causa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila recibió ayer 13 ventiladores que se suman a los 184 que ya se tenían.

El titular de la Oficina de Representación en la entidad, Leopoldo Santillán Arreygue, expuso que de inmediato se derivaron a los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2 en Saltillo, No. 11 de Piedras Negras, No. 13 en Ciudad Acuña y No. 24 en Nueva Rosita.