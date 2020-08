Su salud Bucal

LOS DIENTES SON PARA TODA LA VIDA

La medicina y la odontología han hecho tan buenos avances en las últimas décadas que la población de la tercera edad va en aumento, conservando sus dientes mucho más tiempo que las generaciones anteriores.

Las personas mayores de 65 años que tienen sus dentaduras naturales pueden preservarlas hasta el final de sus días, con unos pocos cuidados adicionales. Es importante mantener a su dentista enterado de los cambios que se den en la salud general y en los medicamentos que se estén tomando .

Es fácil llegar a la tercera edad con toda nuestra dentadura natural, esto le compete casi toda responsabilidad al paciente , su disposición , auto estima y cultura. Es necesario darle la importancia que es a nuestro aparato estomatológico desde niños.

En reiteradas ocasiones les he comentado el orgullo que tengo al ver a todos los niños que iniciamos que ahora son padres de familia jóvenes que tuvieron la constancia de asistir a sus atenciones dentales llevar estos cuidados a casa , continúan actualmente con su dentadura preciosa.

Así mismo iniciamos adultos que ahora son personas de la tercera edad, teniendo dos diferentes tipos de experiencia una , las que siguieron nuestros consejos y nos visitan regular mente atendiendo todas nuestras sugerencias efectuándose los tratamientos dentales que se les recomendaba, así como los cuidados en casa. Y aquellos que se les informaba su estado de salud bucal, pensaron en su momento que estábamos exagerando o concluyeron que el tratamiento en ese momento era drástico o no muy necesario, pasando 15 años de descuidos venían pidiendo atención dental de auxilio ya no pudiéndosele ofrecer mucho. Quedándoles solo remplazar lo perdido por "placas dentales". O deseando la opción de implantes, esperando que estos sean sencillos y económicos y en algunas ocasiones no es posible rehabilitar con implantes por diversas causas, entre ellas el estado general de salud del paciente.

Las personas de la tercera edad deben seguir visitando a su dentista con regularidad, aun aquellos que ya no tengan sus dientes. El dentista puede ajustar una dentadura que ya no se sienta confortable o que no se sostenga bien, pero, más importante, también puede detectar el cáncer oral que aparece con aumentada frecuencia en las personas mayores de 65 años.

Para las personas mayores que están reducidas al hecho hay odontólogos que dan servicio a domicilio con equipos portátiles. Consulte a su propio dentista y el le puede ayudar a ubicar un colega que de este tipo de servicio o con seguridad su dentista lo hará. Las personas que cuidan de familiares mayores de ven recordar que la salud oral es parte del confort y el bienestar del ser querido y que las molestias en la boca o la falta total de dientes sin reemplazo por prótesis pueden ser causa de desnutrición.

Así mismo es necesario continuar con una higiene bucal muy cuidadosa, para lo cual tenemos enjuagues e instrumentos especiales. Les recomendamos a todas las personas estar en atención dental, visitándonos periódicamente, aunque no nos duela nada. Prevenga a tiempo desde niño, y si no lo ha hecho su dentista le puede recomendar diferentes opciones para el mejor funcionamiento de su dentadura, recuerde que nuestros nos ayudan a sonreír, a una buena digestión y es parte muy importante de nuestro ser. Agosto, mes del adulto mayor.