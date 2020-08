Verificarán Aeropuerto Internacional de Piedras Negras

Personal de la Agencia Federal de Aviación Civil en México estará en la Región Norte de Coahuila, pues a partir del próximo lunes 3 de julio del año en curso comenzarán con un proceso de verificación de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, el cual llevará varios días.

"Verifican más que nada la resistencia de la pista, la calidad del combustible que se le dota a las aeronaves, el cuerpo de rescate que está dentro de la terminal aérea, así como las calles de rodaje, las plataformas, el perímetro, la torre de control (...) que todo esté debidamente en orden para la operación", explicó Juan Roberto Wong Bustamante, administrador del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras.

Señaló que se trata de un proceso que se realiza cada año y que tiene como objetivo establecer que la terminal aérea opere en óptimas condiciones; la verificación podría llevarse en aproximadamente tres y cuatro días.

"Cada año la autoridad aeroportuaria debe tener un reporte a nivel internacional donde se verifiquen todos los aeropuertos que estén en operación en nuestro país; es anual, cada año se tiene que cumplir con la verificación", puntualizó el administrador del aeropuerto.

Wong detalló que la terminal aérea de Piedras Negras es el tercer aeropuerto en operaciones en Coahuila, dado que se tiene solo una operación comercial con la empresa Aeromar, mientras que los aeropuertos de Saltillo y Torreón ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.

"Somos un aeropuerto que sigue funcionando, que no ha parado desde que inicio o a pesar de la pandemia, que sigue las medidas de seguridad, pues no ha dejado la seguridad aérea de la aerolínea; no ve ningún riesgo para sus usuarios, pues cuentan con todas las medidas de seguridad e higiene dentro de la terminal", concluyó Wong.