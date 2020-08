'Agosto sorprendeme'; captan cuervo 'zombie' en plena luz del día

Esto luego de los 'turbulentos' meses que nos ha tocado vivir este 2020 por la pandemia y otros eventos que han impactado al mundo entero.

Al parecer, el primer día del octavo mes del año sí 'sorprendió', pues el día de hoy se difundió a través de Twitter el video que muestra a un supuesto cuervo 'zombie'.

En las imágenes aparece el ave con la mirada 'perdida' y al parecer en blanco, parado sobre un estacionamiento sin moverse.

Inmediatamente el material comenzó a llamar la atención de cientos de usuarios, rebasando las 100 mil reproducciones en menos de medio día de haberse compartido.

Is this guy okay? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9