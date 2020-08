Luego de la extensa pausa a la que nos obligó el fastidioso coronavirus, del Instituto Nacional Electoral (INE) por fin salió humo blanco y la onerosa dependencia que encabeza Lorenzo Córdova dijo que en las provincias de Coahuila e Hidalgo sí habrá elecciones este año. Tan pronto se dio a conocer que los comicios tendrán lugar el próximo 18 de octubre, en la capirucha del pan de pulque de inmediato el inquilino del Palacio Rosa, Miguel Riquelme, empezó a realizar las reuniones para aceitar la maquinaria con los protocolos sanitarios previamente preparados para este proceso y empatarlos con los que a su vez dispuso la autoridad electoral federal, como el hecho de que no se utilizarán tapetes sanitizantes, ni filtros para la toma de temperaturas con el fin de evitar aglomeraciones. Y es que este proceso electoral en el que Coahuila renovará su Congreso será inédito y de pronóstico reservado, precisamente por realizarse en plena pandemia internacional.

Una vez más los ojos del país estarán sobre la provincia, por ser la entidad, junto con Hidalgo, donde se llevarán a cabo las primeras elecciones en lo que se ha definido como la "nueva normalidad". De paso, también servirán como "laboratorio" para "la grande" del 2021, cuando los partidos políticos se pelearán por 15 gubernaturas y se renovará la Cámara de becados… Perdón, diputados federales.

Nuestros subagentes, disfrazados de banderín para mítines, nos reportan que tan mal andan las cosas al interior del vapuleado PAN Coahuila que no auguran nada bueno para la contienda del 18 de octubre. Y es que el ocurrente presidente estatal de ese partido, Jesús de León Tello, quien al estilo de la Chimoltrufia "como dice una cosa dice otra", ahora salió con que impugnará el acuerdo del INE respecto a la fecha de las elecciones en la provincia, según él, porque le preocupa la salud de los coahuilenses. Pero dicen las lenguas azules de doble filo que don Chuy continúa con su estrategia de curarse en salud, ya que no más no ve por dónde salir bien librado de la próxima elección; más luego de que le cayera como balde de agua helada que el máximo jerarca de su partido en el país, Marko Cortés, aseguró en la capirucha del esmog que él sí apoyaba la realización del proceso en el mes de octubre… Pónganse de acuerdo o avísenle al coahuilense.

Los que también se están lamiendo los bigotes, luego del anuncio del INE, son uno que otro grillo… Perdón, político, que suspira el próximo año con la alcaldía de Torreón. Uno de ellos es el ex 'hooligan' panista hoy vestido de Morena, Luis Fernando Salazar, quien anda pregonando encuestas nacionales donde posicionan al partido de la Cuarta Transformación como el gran triunfador en Torreón, eso sí, sin nombre, ya que muchos o la gran mayoría Lagunera aún lo ubican como un panista "fifí" y no como un austero morenista. A los que prácticamente les dieron las gracias fue a varios militantes del agónico PRI, pues todo apunta a que a quien mandarán al ruedo, literariamente, será al secretario del Trabajo de Coahuila, Román Alberto Cepeda, pues hasta encargado del Subcomité de Salud en La Laguna lo pusieron, con tal de que lo vayan conociendo, y, como todo buen político, nomás se pone para la foto al momento de "conciliar" con los grupos (músicos, restauranteros, antreros, etcétera) que quieren reactivarse, y hasta lo asolean entregando cubrebocas en los cruceros con tal de que salga en las fotos. Quien sigue liderando a los panistas es el carnal Marcelo Torres, quien no más espera sobrevivir a las ocurrencias de los dirigentes locales de su partido y a las malas decisiones del actual Ayuntamiento, que no parece muy interesado en que la próxima Administración de Torreón sea azul.

Y donde la ola de asaltos continúa dejando con los nervios de punta a la ciudadanía es en Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de patrulla "Segwey", de esas que terminaron arrumbadas en los patios de la Dirección de Seguridad Pública, nos reportan que día tras día crece la inconformidad de empresarios e industriales ante la falta de presencia policiaca en la ciudad, lo que ha generado un aumento en robos a negocios y casas habitación, e incluso ha favorecido a los "traviesos" robacoches para que pistola en mano hagan de las suyas con toda impunidad. Los Ipecos no se cansan de señalar que en las calles no hay recorridos de policías pedestres ni de bicicletas ni patrullas municipales, y por más que ya pidieron cuentas sobre la estrategia de prevención de delitos a quien cobra como jefazo de la Policía, Primo Francisco García Cervantes, este ni sus luces. A decir de nuestros subagentes, representantes de las cámaras empresariales le pidieron una reunión con carácter de "urgente" para hablar sobre la problemática y ofrecer su apoyo, pero don Primo a última hora canceló y les mandó decir que "estaba muy ocupado con asuntos de su agenda". Los empresarios tampoco han podido entablar un diálogo en materia de seguridad con el alcalde Jorge Zermeño, y mejor han terminado resignándose, según dijeron, para evitar el regaño, ya que les iba a decir lo mismo: "que no puede poner un policía atrás de cada ciudadano", así que de plano mejor le buscarán por otro lado.

Donde se empezaron a poner muy raras las reglas del juego, muy a pesar de que la principal bandera política del Gobierno federal sea el combate a la corrupción, es en la licitación del proyecto Agua Saludable para La Laguna, que realiza la Conagua, y que cuenta con un nada despreciable presupuesto de 73 millones de pesillos. Nuestros subagentes, disfrazados de pozo sin medidor de esos de los que abundan en la región, nos comentan que Laura Karyna de la Torre, exdelegada de la cartera de Economía en Torreón y hoy directora de Administración de Conagua, quien no se cansa de presumir a los cuatro vientos su cercanía con el mandamás de la 4T, tuvo que declarar desierta la licitación pública porque la empresa Construmap no reunía los requisitos para concursar el proyecto, por lo que al mejor estilo de antes se procedió a la licitación por "invitación" a unas cuantas empresas. Aunque, a decir de los subagentes, en la convocatoria publicada en la página de Compranet, la Conagua se aseguró de guardar muy bien los nombres de las "empresas invitadas", además de que los documentos se suben al portal con varios días de desfase, haciendo creer que se cumple con ese engorroso tema de la transparencia, pero sin cumplirlo.

En plena "mañanera" el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la incómoda prensa, que le cuestionó el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul en Turquía, de quien dijo era una connotada periodista "independiente" a la que la mafia del poder no había corrompido, pero como que al preciso y a los presentes en Palacio Nacional no les informaron los antecedentes de la señora, la cual sí ganó un premio nacional de periodismo en los años 80, pero también ha sido objeto de cuestionamientos por su cercanía a los presidentes no importando partido. Lo que resultó más extraño es que nadie le recordara su cercanía con el exgobernador priista de Coahuila Humberto Moreira, a quien le vendió el proyecto de seguridad "Modelo Coahuila", que ha sido referente (negativo) de estudio de la violencia en el país, y cuya principal estrategia era "limpiar" a las corporaciones de seguridad de los municipios a través de mandos militares con generales en retiro. La cosa es que durante los años en los que la ahora diplomática se paseaba por la provincia como la asesora de seguridad número uno del profe, la violencia en la provincia estuvo desatada a más no poder; incluso no faltó quien le recordara en las inestables redes sociales la férrea defensa que doña Isabel hizo del profe Moreira cuando fue detenido en la madre patria, o que trabajó de manera muy cercana con el procurador de Coahuila Jesús Torres Charles, quien años después sería acusado por la entonces PGR por su relación con un temible grupo del crimen organizado. Entonces, ¿hay o no hay vínculos de la mafia del poder con la próxima cónsul en Estambul?