Piden gobernadores renuncia de López-Gatell

La Alianza Federalista, que se conforma por diversos gobernadores del país, incluidos Miguel Riquelme, de Coahuila, y José Rosas Aispuro, de Durango, pidió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Los mandatarios de estas entidades aseguran que López-Gatell no cuenta con el perfil para estar al frente de la pandemia.

Ayer, a través de un pronunciamiento público se aseguró que la pandemia ha tenido un manejo incorrecto y por ello el país atraviesa una crisis sanitaria y económica.

"Somos el tercer país con más muertes", se indica en el documento.

Los gobernadores consideran que esto pasa a causa del mal manejo de la crisis sanitarias y adjudican las altas cifras a la Secretaría de Salud.

"La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York", señalaron.

"Por eso los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al Gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga a un experto en la materia con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de una crisis de salud como la que estamos atravesando", se indica en el pronunciamiento.

Agrega: "La emergencia sanitaria exige no solo de un especialista sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad del que el señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente".

Los gobernadores que firman son Miguel Riquelme, de Coahuila, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Martín Orozco, de Aguascalientes, José Ignacio Peralta, de Colima, José Rosas Aispuro, de Durango, Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco, y Silvano Aureoles, de Michoacán.

Entre tanto, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, se manifestó a través de redes sociales, donde aseguró que él no participó en el documento que pide la salida de López-Gatell, luego de que su nombre apareciera en el documento.

Puntualizó que desconoce el texto en el que "por error" se encuentra su firma.

Por su parte, López-Gatell respondió a los gobernadores y mencionó que entiende las dificultades que enfrentan y que entiende que a veces "resulte más fácil tratar de identificar en el otro el desfogue de esas inquietudes".

"Un grupo de 10 gobernadores se habían pronunciado en referencia de sustraerme del encargo que tengo porque les incomodan las decisiones que he tomado. Bueno, no son 10, sino 9, porque Javier Corral se deslindó de la carta y explicó que no fue consultado para aparecer en el documento. Es una carta que involucra a un gobernador ejemplar, competente, me parece que es de entrada un elemento indicativo de esta proclama de los 10 gobernadores".

"Los gobernadores... Sus decisiones involucran el deber de cuidar la economía y el bienestar de los estados, eso puede causar estrés, el balance entre proteger la salud y la vida, que a través del confinamiento disminuyan los contagios, y del otro lado, el efecto negativo que implica perturbación económica y social; entonces no hay respuesta única y se van resolviendo según las necesidades", dijo.