Las palabras tienen la palabra

LA CAMARÓGRAFA Y LOS CIMIENTOS

Cuando entramos a un estudio de televisión no es extraño que haya mujeres operando una cámara. Si el operador es un hombre, no es problema decir que es "el camarógrafo" pero a una muchacha, guapa y femenina, que se la pasa haciendo pannings, travels y close ups, ¿cómo le digo? ¿camarógrafa? Me da "cosa". Tal vez suene como algo despectivo pero no lo es. Si el muchacho es camarógrafo, pues la chica es camarógrafa y llamarle así, no tiene nada de malo.

Al muchacho le podemos decir también "el cámara" pero a ella ni modo que le digamos "la cámara" porque se nos podría confundir con el aparato. También hay quien recurre al anglicismo cameraman que en inglés es el "hombre cámara" pero la camerawoman no funciona, porque nunca -al menos que yo sepa- se ha usado así.

Cimentar es la acción de poner los cimientos a una construcción. Este verbo se puede conjugar como regular o como irregular. Los verbos regulares son los que en cualquier tiempo, modo o persona conservan siempre su partícula inicial: si el verbo es cimentar, la forma irregular es yo cimento, tú cimentaste, ellos cimentaron, etc. empezando siempre por la partícula "cimen…" que es la misma del infinitivo cimentar.

Pero este verbo se puede conjugar también en forma irregular diciendo: yo cimiento, él cimienta, etc. ahora sí, cambiando la partícula inicial "cimen" por "cimien". Pero mejor ahora le cambio el tema porque eso de los verbos regulares e irregulares es enredado y enfadoso.

Efectivo es una palabra con diversos significados. Puede referirse a dinero en monedas y billetes o bien a algo real y verdadero. Lo efectivo no es imaginario, no es dudoso o irreal. Puede ser también el número de hombres que tiene una unidad militar en contraposición con la plantilla que le corresponde. "El batallón tiene actualmente un efectivo de 300 hombres, aunque su plantilla es de 356".

Vamos ahora con la palabra edil. El edil es un miembro del ayuntamiento, de una corporación municipal. El alcalde no es el edil. Bueno, sí es, pero no es. El alcalde es edil en cuanto a que es un funcionario de la corporación municipal que él dirige, pero el edil es un concejal y el alcalde es el presidente del ayuntamiento, por lo tanto, no se le debe considerar edil aunque con frecuencia por costumbre se le nombra así. ¿Y si el edil es mujer? Pues podemos decirle la edil o la edila, como nos "suene menos pior".

Y hablando de mujeres, -y traiciones, como diría en su canción Martín Urueta- ¿cómo debemos llamarle a una mujer que desempeña el cargo de cónsul? ¿La cónsul o la cónsulesa? Pues mire, la palabra consulesa no tiene ningún problema, pero lo deseable es lo más usual que sería decirle la cónsul.

Delicatessen es un lugar donde se venden "vinos, embutidos, quesos y diversas exquisiteces que se consideran manjares selectos". Este vocablo "delicatessen" escrito así con doble s, es una voz inglesa que significa "alimentos selectos" y está tomada del alemán delikatessen que se refiere a "exquisiteces". La palabra aún no ha sido incorporada al español, pero ya está propuesta como delicatesen, con una sola s.

ME PREGUNTA: Liliana Martínez: Estado de Nuevo León ¿debe escribirse con mayúscula o con minúscula o en qué casos se escribe de una o de la otra forma?

LE RESPONDO: La Real Academia Española indica que la palabra estado se escribe con mayúscula inicial cuando se refiere a "conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano" -por ejemplo: jefe de Estado-o cuando se refiere a los Estados de un país en general. En los demás casos, se escribe con minúscula inicial, por ejemplo: el estado de Nuevo León.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Benjamín Franklin: "Nadie predica mejor que la hormiga ¡y no habla!"