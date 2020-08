Miguel Riquelme anuncia que no habrá Informe de Gobierno, ni grito de Independencia

Contrario a lo anunciado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respecto a que sí habrá Grito de Independencia y Desfile del 16 de septiembre; en Coahuila el Gobernador del Estado anunció que no hará ceremonia para la entrega de su Informe de Gobierno, solo acudirá al Congreso del Estado a presentarlo. Tampoco habrá Grito de Independencia, ni desfile.

Lo anterior lo dio a conocer Riquelme Solís, durante la entrega de tinacos en el municipio de Nava y en el que se invirtieron 400 mil pesos. Allí manifestó que regresará, pues hay más proyectos que no se van a cancelar y aseguró que seguirá trabajando con Sergio Zenón Velázquez Vázquez, presidente municipal de Nava; pues hay más proyectos que no van a cancelar.

El Gobernador del Estado señaló que su gobierno definió no cancelar obras, no cancelar proyectos. Sin embargo, reconoció que han cancelado otras cosas en los recursos que teníamos asignados para este año; pero indicó que tienen que ver con el turismo, con manifestaciones de nuestras costumbres y por lo cual consideró que no se espera que este año se puedan recuperar estas fiestas.

“Tiene que ver con el Informe de Gobierno que no voy a tener, lo voy a dar en el Congreso y allí voy a mandar un mensaje, pero no voy a dar Informe de Gobierno; tiene que ver con que no voy a hacer Grito de Independencia. Que vamos a buscar un formato donde la gente pueda estar desde su casa, viendo un mensaje; algo semejante a lo que fue el Grito”, señaló Riquelme Solís.

Sin embargo, consideró que el Grito en sí se disfruta cuando hay miles de mexicanos afuera, vitoreando la bandera nacional y recordando esos momentos que dieron la independencia de nuestro país.