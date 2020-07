'Puedo usar lo que quiera'; doctora atiende a sus pacientes en bikini

De acuerdo a medios internacionales, la polémica surgió debido a que hace poco la doctora Candice Myhre, de Hawái, leyó un estudio que 'aseguraba que las mujeres médico que usaban ropa informal, como bikinis o disfraces, no eran lo suficientemente profesionales'.

A raíz de esto, diversos profesionales dedicados a la salud, hombres y mujeres, compartieron fotografías de ellos en su vida cotidiana, luciendo bañadores u otros tipos de vestimentas informales, con el fin de demostrar que 'el disfrutar como cualquier persona no los hace menos que otros'.

Sin embargo, Myhre decidió llevar este reto a otros niveles, por ello portó un bikini para atender a uno de sus pacientes que sufrió un accidente mientras surfeaba.

"Seas enfermera, estudiante de medicina, residente, asistente, publica tu foto favorita de bikini, vestido, halloween o cualquier cosa hoy y etiquétame con #medbikini . Tenemos que ahogar el sexismo en la medicina y mantenerlo en movimiento. Es 2020 personas. El sexismo se cancela", agregó Candice quien compartió en Twitter imágenes de ella con el bañador ejerciendo su profesión.

Women in medicine: whether you’re a nurse, medical student, resident, an attending, post your favorite bikini pic/dress pic/halloween pic/anything today & tag me, & #medbikini . We have to drown out the sexism in medicine & keep it moving. It’s 2020 people. Sexism is cancelled. pic.twitter.com/6VB6m8OYnV

Dr Bikini will save your life in the middle of the ocean when you get hit by a boat. I will take you out of the ocean on a surfboard turned into a backboard, tie off your exsanguinating wound with my rash guard, take you to my under equipped urgent care, stabilize you in 1... pic.twitter.com/XlcKy2VU0q