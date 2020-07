Consulta aquí la secundaria que le asignaron a tu hijo

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que a partir de este viernes 31 de julio, los padres de familia podrán consultar los resultados de la asignación de alumnos de nuevo ingreso a educación secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México en la página: www.gob.mx/aefcm, en el apartado "Resultados de asignación a 1° de Secundaria".

Para esta consulta deberán tener a la mano los siguientes datos de su hija o hijo:

* CURP (Clave Única de Registro Poblacional).

*OP (Opción de Preinscripción).

*Número de volante de preinscripción

Sin embargo, la página presenta fallas, al parecer por el servidor.

Una vez publicados los resultados de la asignación, en caso de requerir una "Solicitud de cambio" por causas debidamente justificadas, el único periodo para presentar su solicitud serán los días 1 y 2 de agosto del 2020, en función de los espacios disponibles en los planteles y no aplicará para las escuelas de alta demanda.

La Autoridad Educativa señaló que para este proceso se considerarán los lineamientos de protección civil y seguridad escolar para garantizar el cuidado de las y los estudiantes de educación básica en la Ciudad de México.

La recepción de solicitudes será mediante la página del micrositio www.gob.mx/aefcm, en el apartado "Solicitud de cambio 1º de secundaria".

Es importante señalar, que la respuesta a esta petición es definitiva, no puede ser modificada, ni se puede renunciar a ella.

Inscripciones extemporáneas

Para las y los alumnos que requieran ingresar de 1° a 3er grado de preescolar, 1º de primaria y 1° de secundaria, que por algún motivo no les fue posible realizar una solicitud de preinscripción en alguna de las escuelas públicas de la Ciudad de México, durante el periodo ordinario, y no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), podrán hacer su registro del 27 al 31 de julio a través de las opciones.