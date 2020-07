Buen día, estimados amigos (a) golfistas, contentos con estas últimas lluvias que traerán muchos beneficios a los campos de golf de nuestra Comarca Lagunera. La semana anterior hablamos sobre la tercer área definida del campo que fueron los bunkers, ahora hablaremos de la cuarta área definida, que es el Green Regla 13, que sufrió algunas modificaciones en 2019. Definición: “es el área que el jugador está jugando, que está especialmente preparada para jugar con el putter o que el comité la haya definido como el Green (como cuando se usa un Green temporal o provisional)”. Lo primero que tenemos que saber es cuándo la bola reposa en Green y es muy sencillo, cuando cualquier parte de la bola toca el Green o esta reposa sobre algo que se encuentra dentro de los márgenes del Green. Es importante decir que cuando se habla del Green, es el Green del hoyo en juego y todos los demás Greens son un Green equivocado y el jugador debe tomar alivio obligatorio, de no hacerlo y jugar desde ese lugar, tendría penalización general de dos golpes por jugar desde un lugar equivocado.

Sin duda, uno de los cambios más significativos de esta regla es el poder puttear y embocar la bola con el asta bandera puesto y quizás sea esta modificación la que más ha ayudado a agilizar el juego, ya que el Green es el área del campo donde más tiempo se lleva en el juego de un hoyo. ¿Qué SÍ puedo hacer si mi bola reposa en Green? Marcar, levantar y limpiar la bola y recolocarla, retirar impedimentos sueltos, obstrucciones movibles, arena y tierra, puedo retirar objetos incrustados o empotrados como piedras, bellotas o tees, puedo tomar alivio por obstrucciones inamovibles (ejemplo, aspersores), por condiciones anormales del campo (ejemplo, agua temporal) inclusive es la única área del campo que me permite obtener alivio por alguna de estas condiciones en mi línea razonable de juego, tomar alivio por condición de animal peligroso (ejemplo, serpiente), tomar alivio por hoyo de animal, puedo reparar casi cualquier imperfección en la superficie como son: piques o divots, hoyos viejos, pisadas, huellas de animal, puedo tocar mi línea de juego ya sea para reparar o para indicar la línea de juego o caída, si muevo ACCIDENTALMENTE mi bola o marca no hay castigo, pero hay que regresar la bola a su posición original (ejemplo, al hacer swing de practica), si golpeo ACCIDENTALMENTE a quien atiende la bandera o al asta bandera retirada del hoyo y sobre la superficie, no tengo castigo.

¿Qué NO puedo hacer si mi bola reposa en Green? No puedo cambiar mi bola en Green a menos que esté dañada o esté tomando un alivio, no puedo colocar algún objeto para alinearme, no puedo reparar hoyos de aireación o daños naturales o imperfecciones (ejemplo, plaga) o causados por fuerzas naturales (ejemplo, daño por lluvia o riego), no puedo arrancar hierba o pasto, no puedo quitar rocío, no puedo tener uno o mis dos pies atrás sobre la línea de juego para ejecutar mi golpe, al tomar mi stance, mi caddy o compañero de bando no pueden estar colocados atrás en o cerca de la línea de juego (esta regla aplica para todas las áreas del campo), tampoco puedo reparar el desgaste natural del hoyo, no puedo probar deliberadamente la superficie del Green (ejemplo, hacer rodar una bola).

Otro cambio importante es el de la bola que está recargada sobre el asta bandera y parte de la bola se encuentra por debajo de la superficie de Green, ésta se considera ya como bola embocada. Y para una bola que cuelga en la orilla del hoyo, el jugador tiene un tiempo razonable para llegar a ella y al llegar al hoyo, el jugador tiene un tiempo de 10 segundos para que la bola caiga al hoyo, si cae es bola embocada con el último golpe, si cae después de los 10 segundos, la bola también esta embocada, pero con un golpe más de penalidad.

Es importante también mencionar que los Greens son la parte más delicada y de mayor mantenimiento en un campo de golf, por lo que es muy importante cuidarlos y arreglar todos nuestros piques o divots, y no dañarlos. Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.

