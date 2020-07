México busca liquidar adeudo de agua con EUA

Debido a que México tiene un adeudo con Estados Unido de 499.1 hectómetros cúbicos de agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Comité Nacional de Grandes Presas, buscan dar cumplimiento al compromiso que tiene México con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

Debido a los conflictos que ha ocasionado la extracción de agua de algunas presas en el norte del país, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, explicó que México se favorece con este tratado ya que recibe mil 850 millones de metros cúbicos por año, mientras que el país entrega 431 Mm 3 por el Río Bravo.

Comentó, México tiene que pagar cada cinco años a Estados Unidos un total de dos mil 155 Mm3 que corresponden al promedio anual; sin embargo, nuestro país cuenta con la flexibilidad de pagar de esta manera, lo cual, entre el retraso de las entregas de años anteriores y la mala administración, llevaron a que México adeudara; mientras que el país del norte va al corriente con sus entregas.

"México recibe cuatro veces más agua de la que nosotros tenemos que entregar a Estados Unidos, este tratado es favorable para nosotros, como resultado de los recientes conflictos en Chihuahua, se aboga que por qué extraemos el agua de ríos, si para eso están las presas internacionales, pero esto no es así hay seis tributarios que están incluidos en este tratado que ayudan a saldar esta aportación que son: Río Conchos, Arroyo las Vacas, Río San Diego, Río Escondido y Río Salado", comentó.

Además, garantizó que el abasto de agua es prioridad para todos los habitantes de ambos países, por lo que el Comité Nacional de Grandes Presas sesiona cada martes por la mañana y transmite en vivo las decisiones que se toman para cumplir con este tratado, añadió que el Comité está compuesto por autoridades estatales, Protección Civil de cada estado, investigadores, universidades, especialistas y participantes externos.

Señaló que, en la búsqueda de este cumplimiento, ya que 2020 es un año de corte y para el 24 de octubre se tiene el compromiso de cumplir con lo adeudado, se tomaron en cuenta factores climatológicos, verificación de concesiones y se revisaron de manera atenta los volúmenes de las presas al 1 de octubre.

Jiménez Cisneros explicó que en tres meses se tiene que cubrir lo que se entregaría en un año y, por ello, se decidió extraer el agua de las presas como la de Chihuahua, con la cual, no se está violando ninguna ley y tampoco se está dejando sin abasto a los agricultores.

"El presidente usó el término 'aguachicoleo', y no descarto que no exista, porque tenemos registros de que en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Guanajuato hay lugares en los que las instalaciones de la Conagua son violadas para evitar cumplir con los trámites, que también tienen un retraso de 7 años de actualizar, por lo que el camino, no es fácil", dijo.