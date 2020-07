Presentará Salud semáforo epidemiológico cada 15 días

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el semáforo epidemiológico se presentará quincenalmente, pero la evaluación para determinar qué color tendrá cada entidad será diaria.

"Se acordó que de manera interna se compartirá a los gobernadores semanalmente, porque así está en el acuerdo del 14 de mayo, pero quincenalmente haremos la presentación pública con el propósito de que el ajuste necesario en la sociedad no sea tan frecuente", explicó.

Desde Palacio Nacional, el funcionario aseguró que si cada semana hubiera una indicación sobre cambios de color del semáforo, existe la posibilidad de causar perturbación en la sociedad.

"Si cada semana hay cambio en la indicación, decimos que un estado está en naranja y una persona trabaja en un restaurante, y compró insumos, pagó cuentas y a la semana siguiente cierran el restaurante puede ser perturbador, entonces hay consenso, la evolución es semanal, de hecho es diaria, pero la compartimos semanalmente con propósito de alertar cual es la tendencia que hay en cada estado, pero no tiene correspondencia con las actividades estatales que quedan a responsabilidad de los gobiernos estatales".

López-Gatell reiteró que la responsabilidad de restringir o abrir actividades en los estados del país recae en los gobiernos de cada entidad. "La decisión de si abre esa tienda, prenden las calderas en esa fábrica o se puede circular en esa plaza, no es una decisión federal, es estatal, y a su vez, complementada con autoridades municipales", resaltó.

En cuanto al supuesto amago que denunciaron algunos gobernadores, acerca de que podrían incurrir en responsabilidades administrativas y penales si no toman las medidas necesarias para cuidar la salud de sus poblaciones durante la pandemia por Covid, el funcionario enfatizó en que no existe tal amago.

"No hubo un amago, no va a haber amago, lo hemos dicho, las veces que sea necesario, la manera en que actúa el gobierno de México no es a través de amagos, no es nuestro modelo, nuestra manera de actuar es con base en la ley y por el diálogo, no por la fuerza, no va a haber amago de ninguna naturaleza, este tema de que sí sanciones, deriva de la ley en la que ni nos tocó ser participes de su creación. No hay amago, lo que sí pusimos es que en el lineamiento técnico ha de quedar a petición de los gobiernos estatales, las circunstancias en que la contribución federal podría ser interpretada por los gobiernos estatales, no tenemos inconveniente, pero tiene que quedar preciso cuales son las condiciones y en que la responsabilidad es compartida".