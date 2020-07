Captan bola de fuego verde que se 'desintegra' en el cielo de Estados Unidos

La escena que fue registrada durante la madrugada del miércoles, pudo ser apreciada desde Arizona, Nuevo México y Colorado, según lo hicieron saber habitantes de estos estados a la organización científica American Meteor Society, quienes agregaron que recibieron más de 60 llamadas alertando sobre el avistamiento.

Por medio de redes sociales se difundieron imágenes de el cuerpo celeste que dejó una estela color verde en el cielo, antes de 'desintegrarse' al entrar a la atmósfera y perderse entre la oscuridad.

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV