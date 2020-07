Defiende AMLO designación de Isabel Arvide como cónsul en Estambul

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el nombramiento de la comunicadora Isabel Arvide como nueva cónsul de México en Estambul, Turquía.

"Yo lo que defiendo es el derecho que tenemos de nombrar y proponer a quienes consideramos pueden representar a México", dijo el mandatario.

"Estamos procurando dos maneras: que haya diplomáticos de carrera y también que representen al gobierno otras personas, mujeres y hombres", aseguró López Obrador.

Además, el presidente insistió en que Arvide "no tiene malos antecedentes, yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior, fue Premio Nacional de Periodismo (...) no sé por qué ahora se ponen tan estrictos".