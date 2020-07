Vibremospositivo

En nuestro día 68, meditamos con nuestra querida amiga y mentora Mercedes Guzmán, quien nos habló sobre lo importante de estar presentes y como programar a que nuestro sistema elimine cualquier situación tóxica que nos esté afectando hoy en día.

Nuestro invitado especial del día fue mi gran amigo costarricense Marvin Benavides, productor de eventos, que con la situación actual se reinventó y creo un nuevo emprendimiento que se llama Armonizarte clóset, donde él planifica los clósets a las personas generando armonía.

Pensó en algo que tenemos que hacer diario y que fuera funcional para los demás y le generara un ingreso.

Desde chico que le encanta organizar y ordenar clósets. Nos habla de la regla de los seis meses. Se trata de lo siguiente: si tengo seis meses sin usar determinada prenda, es momento de sacarla. Es mejor tener un clóset con prendas básicas y no lleno de cosas que no se usan. Es mejor optimizar el espacio y así también el tiempo de vestirnos es mucho menor, no perdiendo tiempo con prendas que no nos sirven.

Un tip que nos da es poner toda la ropa en la cama, seleccionarla, sacar lo que usas, lo que es para donar y lo que es para botar. Luego ponemos las prendas seleccionadas en el clóset, buscándole una funcionalidad.

Seleccionar las prendas que van en gancho y las que van dobladas. El gancho negro de pana es el que más recomienda para colgar la ropa. Al tener un clóset ordenado las personas se visten más rápido, y no están a las corridas en su vida diaria y se sienten mucho mejor.

A Marvin los clientes lo contactan, conversan, él les pide un video de cómo está su clóset y les hace una cotización. Nos recomienda también las canastas plásticas, que son muy funcionales para guardar cosas, ganchos funcionales y zapateras para guardar los zapatos.

Gracias Marvin por demostrarnos que podemos emprender siempre con creatividad y que tenemos que buscar la oportunidad de cualquier situación, sin duda, yo como mujer que le encanta la ropa tus consejos me ayudan a ser más eficiente. Gracias por inspirarnos y armonizar nuestras vidas.

