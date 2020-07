Festival de danza de la CDMX se realizará sin público

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México se convierte en el primer encuentro cultural que se llevará de manera presencial en diversos espacios de la capital, aunque será sin público y con transmisiones en línea. "Bailar nos parece esencial, la salud mental de todos, se percibe, está muy deteriorada y el arte es el gran catalizador, por eso lo realizaremos", dice su director Rodrigo González.

El encuentro se llevará a cabo del 6 al 16 de agosto, de manera presencial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes y Centro Cultural España, sin público; así como en el Centro Cultural Teopanzolco, en Morelos, con un aforo del 25%. La decisión, dice González, fue resultado de intensas reuniones; además, la programación ofrecerá solos y duetos, de 35 bailarines de seis países.

La quinta edición festival, organizado por los bailarines, coreógrafos y productores independientes Rodrigo Gonzáles y Raúl Tamez, es el único en su tipo en la ciudad, y a lo largo de los años ha invitado a más de 500 artistas de más de 50 países. Ante la pandemia, decidieron realizarlo con transmisiones en vivo, pero desde los espacios escénicos y con una importante reducción en el elenco.

"Tuvimos muchas conversaciones, sobre la mesa estuvo cancelarlo, después se pensó en que sí se podía, pero en un formato virtual; en algún momento se pensó que el semáforo cambiaría al color amarillo y que eso nos permitiría un aforo reducido, pero al día siguiente se informó que seguíamos en naranja. Ha sido un estira y afloja que no ha terminado, el plan aún pueden cambiar de aquí a la inauguración, pero esperamos que sea en un sentido evolutivo y no de retroceso. Lo que sí es un hecho es que los espacios y nosotros llevaremos a cabo todas las medidas. No somos necios, hay condiciones para hacerlo de manera acotada, pero si las condiciones nos obligan a cancelar, lo haremos, es un tema de gran responsabilidad", dice González.

Las funciones serán en vivo, con transmisiones online en distintas plataformas como danzanet.tv, capitalculturaennuestracasa.cdmx.gob.mx, interfaz.cenart.gob.mx, así como en el canal 15.1 de Tv abierta de Morelos para la función en el Centro Cultural Teopanzolco. El acceso será gratuito.

La inauguración será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 6 de agosto a las 20:00 horas, con el Tercer Concurso Internacional de Solistas con Trayectoria, la participación de los bailarines Félix Oropeza de Venezuela, Tome Sone de Japón, Jesús Pastor de España y los mexicanos Rosario Armenta, Xiomara Valdez, Luis Vallejo "Termy" y Olga Rodríguez.

"Las piezas de los artistas se han adecuado para el festival, son obras que ya tenían en su repertorio, otras son de reciente creación, pero no fueron creadas específicamente para el festival. La selección fue compleja por las restricciones de viaje, en el caso de Colombia, por ejemplo, no pudieron venir; Venezuela está presente porque el bailarín se quedó en México durante la pandemia y no ha podido volver a su país, el bailarín de Egipto puede viajar porque también tiene visa de Europa. Lo cierto es que todo está en el hilo, en cualquier momento pueden cerrar fronteras", explica González.

Y agrega: "Los bailarines tienen miedo a la pandemia, como la tenemos todos, pero nos han dicho que al mismo tiempo están encantados y todos están en la sintonía del máximo cuidado. La sociedad está polarizada, hay quienes creen que ya se debe volver, otros creen que no, en ese sentido el gremio de la danza no está exenta de esa discusión. Nosotros creemos que hay condiciones de hacerlo de esta manera.

La danza no se puede hacer en la sala de la casa, necesita de condiciones específicas, necesitamos del espacio escénico; hemos bailado sobre un sillón, pero también necesitamos de nuestro espacio".

De acuerdo con González, los recintos serán los responsables de las medidas de desinfección y de los protocolos con el staff; mientras que los organizadores serán responsables de las medidas de su equipo y de su elenco. "Estamos viendo también la posibilidad de que haya pruebas para el elenco, no es un tema fácil, de lo que sí estamos seguros es que seremos muy responsables y todos los equipos se han reducido al mínimo", dice.

Finalmente, el director indica que se trata de un festival que implicará pérdidas económicas. "Vamos a realizarlo hasta donde nos alcance, tenemos algunos apoyos de hoteles, algunos de los viajes a través de ministerios de cultura o embajadas, y hay casos que se están haciendo por intercambio cultural. Hay una suma de muchas voluntades para hacerlo posible".

Por su parte, los distintos espacios indicaron en conferencia de prensa que se realizarán las medidas sanitarias de la mano de las secretarías de salud local y federal, así como por Protección Civil, además de que habrá una restricción de personal.

"La incógnita permanece sobre cómo será, es decir, hay un manual, un protocolo, pero la vida real no se rige por manuales. En las reuniones que hemos tenido han participado jefes de foro, por ejemplo, y todos han planteado inquietudes sobre cómo hacer algunas cosas, todo lo que hemos ido resolviendo, pero vamos a ver a qué nos enfrentamos con toda la prudencia y todo el cuidado. Sé que todos sabemos que hay un riesgo que estamos asumiendo y sé que todos seremos responsables", dice.

Las presentaciones del FIDCDMX 2020 contarán también con la participación de la compañía Árbol Danza (Chile), el solista Mounir Saeed (Egipto), las compañías mexicanas Colectivo Langosta, Pálido Teatro, La Infinita Compañía, Colectivo Meraki, Lagú Danza, Butoh Painting y Danza visual.

Otra celebración en el marco del FIDCDMX 2020 es la entrega de la Medalla "Luis Fandiño", dedicada año con año a los máximos coreógrafos de danza contemporánea en nuestro país, cuya escuela, labor y desempeño ha dejado una marca en el desarrollo de la danza, y que este año corresponde a Claudia Lavista (México).

En 2017 y 2018 el festival fue reconocido con los Premios Lunas del Auditorio, en la categoría de Danza Moderna, por su primera y segunda edición 2016- 2017.