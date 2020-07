VIDEO: Policías golpean a mujer frente a sus hijos

Según detallan medios internacionales, los hechos fueron registrados en el estacionamiento de una sucursal de McDonald's, ubicada en San José, California, EUA, donde la mujer fue sometida por los oficiales presuntamente por conducir con una licencia suspendida y por 'posesión de drogas'.

Tal como se aprecia en un video que grabó un testigo, los uniformados golpearon y arrastraron a la mujer por el estacionamiento, mientras sus hijos que se encontraban a bordo de un automóvil, observaban la escena.

