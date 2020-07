Pide a nuevos consejeros de INE que 'no se hagan de la vista gorda'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen una oportunidad histórica para que en el país se establezca una auténtica democracia, por lo que los exhortó a "que no se hagan de la vista gorda" y que no acepten consignas o línea de nadie.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que los nuevos consejeros del órgano electoral deben de actuar con rectitud y que tengan la arrogancia de sentirse libres porque es lo que necesita la democracia en el país.

"Tienen una oportunidad histórica para ayudar, a contribuir a establecer en México una auténtica democracia y ellos pueden ayudar mucho, que no hagan lo que hicieron los anteriores y los actuales, que no se hagan de la vista gorda, que no se sometan, que no reciban línea de nadie, que no acepten consignas, que actúen con rectitud, independientes, que tengan la arrogancia de sentirse libres, porque se necesita la democracia en el país".

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la democracia significa equilibrios y contrapesos, para que nadie, señaló, se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social.

"Que siempre sea el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos, no nos va a traer la democracia el cuerno de la abundancia, no tiene que ver con el crecimiento económico de manera directa, pero nos da mucha dignidad, nos da mucha legitimidad".

En este sentido, acusó que el expresidente Felipe Calderón al no tener legitimidad le declaró la guerra al narcotráfico "y le pega un garrotazo a lo tonto al avispero por falta de legitimidad y pensaba que así lo que no había obtenido en las urnas lo iba a lograr en el combate al crimen organizado y nos metió en un pantano".

"¿Qué no podían quienes estaban como consejeros (del INE) decir que se abran los paquetes electorales, que se cuenten los votos, voto por voto, casilla por casilla?", agregó.