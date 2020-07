Gol de Raúl Jiménez es nominado al Mejor del Mes en la Premier League

Este tanto, marcado el 15 de julio, dio la vuelta por nuestro país e Inglaterra, por la calidad del tricolor.

La lista que dio a conocer la liga inglesa compiten Anthony Martial (Manchester United), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Danny Welbeck (Watford), Alexandre Lacazette (Arsenal), David Silva (Manchester City), Yves Bissouma (Brighton) y Kevin de Bruyne (Manchester City).

Los Wolves solicitaron en redes sociales votar a favor del tanto de Raúl, quien firmó su mejor temporada con 17 tantos en la Premier League.

Las votaciones se cerrarán el 31 de julio a las 18:00 horas locales.

El ganador será elegido por los aficionados y opiniones de los expertos.

This strike from @Raul_Jimenez9 has been nominated for July's @premierleague Goal of the Month award.



pic.twitter.com/YUO11PkB7o