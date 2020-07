AMLO no descarta reforma constitucional al sector energético

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que pueda presentar una reforma constitucional al sector energético -en la segunda mitad de su gobierno- para regresarle a Pemex y a la CFE su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México.

"Si se requiere una modificación a la ley, para devolverle a Pemex y a la CFE su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la nación sobre los recursos naturales, entonces veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional, pero hasta ahora no lo estamos contemplando, sería regresar a lo que había, con ajustes".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que el compromiso es no hacer ninguna modificación legal a la Reforma Energética en sus primeros años de gobierno, ni echar atrás el centenar de contratos que se otorgaron.

"Ya inició el proceso de rescate de Pemex y de CFE, y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas para recatarlas, y hay una revisión de contratos que no tienen que ver con estos, sino en donde se consideran que hubieron abusos, compra de energía a particulares a precios elevadísimos, entrega de subsidios. Lo que no sucede en ninguna parte del mundo…

"Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y a la CFE, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la constitución. No lo haríamos ahora, sino hasta el tercer año, que es mi compromiso, porque dije que vamos a trabajar con el marco jurídico actual tres años. Si hace falta hace falta, la emprendemos en la segunda mitad de mi gobierno", dijo.

El presidente López Obrador recordó que vienen elecciones intermedias en 2021 y si gana la revocación de mandato en 2022, entonces, si se necesita, se presentaría una reforma constitucional para dejar amarrados los cambios.

"Que no se dé marcha atrás a lo logrado, y para que cuando se tenga el infortunio de perder que lo avanzado, sea tanto, que les cueste trabajo a sus opositores retrogradar".