Dicen que el prometer no empobrece, y todo parece indicar que fue precisamente en eso, en meras promesas, que quedó el rimbombante anuncio que realizó hace unos día la Comisión Federal de Electricidad, que le hizo regresar el alma al cuerpo a cientos de familias de la entidad, cuando la paraestatal gritó a los cuatro vientos que a partir de este mes de julio se reanudarían las compras de carbón a los productores de Coahuila. Dos semanas después de que la empresa que dirige el funcionario más protegido de la 4T, Manuel Bartlett, dio a conocer que la compra se realizaría mediante adjudicación directa y adquirirían dos millones de toneladas a la región Carbonífera, nadie sabe nada. Nuestros subagentes, disfrazados de mineros comiéndose las uñas, nos reportan que incluso entre las 75 empresas que supuestamente serían beneficiadas hay gran inconformidad porque de la CFE nomás no les dicen para cuándo serían los procesos y, en tanto, el tiempo pasa y estamos a días de comenzar agosto, y nomás no ven la luz al final del túnel, ya que para la economía de cientos de familias de la provincia la compra de carbón sencillamente resultaría definitiva.

Hablando del Gobierno federal, los efectos del huracán Hanna, que golpeó fuertemente a varios estados, principalmente Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, no le han merecido ni el más mínimo comentario. Y mientras que se trabaja en la limpieza de carreteras para restaurar la circulación, la atención a las familias afectadas en su patrimonio y siguen labores de rescate como es el caso de la provincia de Coahuila, varias lenguas viperinas atribuyen a la víspera electoral el despliegue mediático por el recorrido virtual al interior del avión presidencial y los reflectores en el caso Lozoya. Por lo demás, al igual que en el tema de la pandemia, a los Estados ni los ve, ni los oye.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas costosos de esos que tienen filtro y hasta diseño, nos reportan que quien anda al filo de la navaja en el tema de los contagios por el terrible coronavirus es el “góber” de Coahuila, Miguel Riquelme, y es que luego de que dieron positivo dos de sus homólogos que participan en el bloque opositor… Perdón, en las Reuniones Interestatales, los mandamases de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (ya recuperado), y apenas el pasado lunes el de Durango, José Rosas Aispuro Torres, sin duda que esto prende las alertas, y además de extremar las precauciones necesarias, aseguran que Riquelme se persigna tres veces cuando tiene que ir a las reuniones de gobernadores; por más que afirma que se cuida, mantiene la sana distancia y no deja su cubrebocas, indudablemente sigue en medio del “tocadero”, ya que semana a semana recorren los subcomités de salud de las 5 regiones de la provincia observando de cerca el comportamiento de la pandemia. Vaya uno a saber, estimado lector, si en una de esas no les resulta mejor cambiar el formato de las reuniones de los gobernadores federalistas y se hacen de manera virtual, con eso de que “el miedo no anda en COVID”; hasta andan ahorrándose lo de los viáticos, los souvenirs y hasta las comilonas.

***

Para no perder la costumbre de estar cuestionando, representantes de algunas cámaras empresariales se andan preguntando por estos días dónde quedó aquella inversión superior a los 60 millones de pesillos que hizo la Administración municipal de Torreón para crear el Centro de Inteligencia Municipal, mejor conocido como el “minipentágono”. Nuestros subagentes, disfrazados de policías reprobados en el control de confianza, se peguntan por los resultados, ya que a más de un año de haberse inaugurado esta especie de “búnker” desde donde dizque se controlan 115 cámaras instaladas en más de 80 cruceros de la ciudad, no están conectadas al sistema C-4, como tampoco se ha resuelto el tema de la coordinación con otras corporaciones y se desconoce qué aportan en cuanto a la prevención de los delitos o las investigaciones. A decir de los subagentes, a los integrantes de la sociedad civil les resulta por demás sospechoso que se roben vehículos con lujo de violencia en principales vialidades de la ciudad, les disparen con armas de fuego a personas y sigan los robos a negocios, es decir, no saben a quiénes les están sirviendo las cámaras municipales.

***

Donde siguen con todo el proselitismo político, disfrazado de programas sociales, es en la hermana república de Gómez Palacio, donde la dirección a cargo del sobrinazo favorito de la Administración municipal, Yair Vitela, un día aprovecha la crisis económica que ha generado la pandemia y otro las inclemencias del clima que nos vinieron literalmente a llover sobre mojado. Y es que, a decir de los subagentes, que todo lo oyen, el director de Desarrollo social del otro lado del Nazas ya cuenta con una buena red clientelar de beneficiarios que han recibido programas municipales, como despensas, tinacos, kits de higiene, limpieza y hasta los de sanitización. La cosa es que el acopio de credenciales, datos de los simpatizantes y demás detallitos va tan bien que algunos operadores de Morena en Torreón ya están pensando en la elección intermedia de octubre y hasta en la del 2021, por lo que están acudiendo a capacitación intensiva al municipio vecino. Incluso hay quienes aseguran que parte de la creación de la estructura de la 4T en Torreón será encargada a los funcionarios más aplicados de Gómez Palacio, entre ellos el sobrino de la alcaldesa de la “alternancia” Marina Vitela, algo que ya están viendo con malos ojos los presidentes locales de lo que queda de los desacreditados partidos PAN y PRI.

***

Luego del circo, maroma y teatro que han hecho las autoridades estatales y municipales para concientizar a los laguneros de que la mejor forma para prevenir los contagios del fastidiado coronavirus es no salir si no es necesario, tomar las medidas de sana distancia y cuidar de la población más vulnerable, hay ciudadanos que se niegan a creer que el mortal virus sí existe; por eso el pasado fin de semana fueron balconeados en las inestables redes sociales quienes andaban paseando por la Alameda con toda la familia, incluyendo niños, y para acabarla de amolar ni cubrebocas portaban. Apenas unos días después de que se tuviera que dispersar un baile masivo en la Plaza de Armas, ahora el turno fue para quienes decidieron acudir a los tradicionales juegos mecánicos de la Alameda; y por más que les han dicho de una y mil formas que deben respetar las normas de salubridad, las autoridades no saben si es más fácil convencer al virus de que se vaya o a la población civil de que cumpla. A decir de nuestros subagentes, lo más curioso es que esa disposición a la terquedad no es exclusiva de las clases populares, ya que los muchachos de Inspección y Verificación han tenido que ir a dispersar fiestas en una que otra colonia “fifí”, por lo que la lucha contra los contagios parece ir en dos rumbos, y gran parte de la ciudadanía no está cumpliendo con su parte, mientras que el personal médico se tiene que jugar la vida salvando la de los demás.