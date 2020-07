Patrick Mahomes se vuelve copropietario de Reales

Hace unas cuantas semanas, Patrick Mahomes fue la portada de diversos medios deportivos y económicos al capturar el contrato más grande en la historia de la NFL cuando los Jefes le entregaron poco más de 500 millones de dólares por 10 temporadas.

Ayer, en medio de la pandemia del coronavirus, el quarterback ganador del pasado Super Bowl en Miami, de nueva cuenta es el centro de atención al convertirse en la persona más joven en ser dueño de un equipo de beisbol de MLB.

Con 24 años de edad, Mahomes se une al grupo e inversionistas de los Reales de Kansas City, la ciudad que ya lo adoptó como su hijo pródigo después de que les regresó el trofeo Vince Lombardi tras 50 años de espera.

"Estamos muy orgullosos y entusiasmados de tener a Patrick como nuestro socio en el grupo de propietarios de esta franquicia", dijo John Sherman, presidente y CEO, y propietario principal. "Junto con el resto de Kansas City, he visto a Patrick competir y convertirse en un líder extraordinario, tanto dentro como fuera del campo de futbol", señaló Sherman en un comunicado.

Forbes estimó en abril que los Royals son la franquicia número 28 más valiosa en las Grandes Ligas de Beisbol, con un valor total de mil 25 millones de dólares.

"Me siento honrado de ser copropietario de los Royals de Kansas City", dijo Patrick Mahomes. "Amo esta ciudad y la gente de este gran pueblo. Esta oportunidad me permite profundizar mis raíces en esta comunidad, que es algo que me entusiasma hacer".

"Ha demostrado ser uno de los mejores atletas y competidores profesionales en cualquier lugar, y ha construido una cultura de campeonato", concluyó Sherman. "Le encanta el futbol, pero también creció amando el juego de beisbol. Esperamos muchos años de una asociación ganadora".