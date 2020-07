Locatarios del Mercado piden regular el ambulantaje

Locatarios del Mercado Donato Guerra piden regular el ambulantaje, ya que dicen que están en desventaja, pues particularmente con la pandemia, algunos no tienen venta.

Manifiestan que mientras que ellos pagan renta, servicios, permisos de funcionamiento, para las personas que se instalan afuera la inversión es mínima.

Acusaron incluso al secretario general Martín Paredes de no "poner mano dura". A algunos de ellos se les prohíbe colocar mesas para ofrecer otros productos, como en ciertas temporadas para obtener ingresos extra, cuando alrededor las banquetas están invadidas de vendedores ambulantes.

Señalan que en el caso de los que ofrecen alimentos, su situación no es tan complicada, puesto que aunque la economía de las familias esté mal, no dejan de comprar comida. Para quienes ofrecen ropa, zapatos, artesanías y otros artículos no ha venta, aunado a que por fuera hay una competencia desleal.

Dijeron que si la autoridad municipal no hace nada para regularlos, al menos su secretario general debería intervenir y presionar para que se haga algo al respecto, pero lamentablemente no pasa nada

"Ni uno, ni otro hacen nada. Nosotros lo que queremos es que el piso sea parejo para todos, porque nosotros pagamos renta, permisos y ahorita con esto del coronavirus nos está acabando y de todos modos a que sacar esos gastos y vemos que afuera cualquiera llega y se pone y aquí y allá están tibios, no hacen nada".