Las palabras tienen la palabra

Y SIGUEN CON SUS MENTIRAS

Dentro de este espacio, en muchos comentarios le he compartido una gran cantidad de falsedades que existen dentro de la historia; son tantas que algunas se me han quedado en el tintero… ¿Cuál tintero? No, bueno, pues en el teclado de la computadora.

Usted habrá oído hablar de la geometría euclidiana. ¿Por qué se llama así? Pues porque es original de mi compadre Euclides, el mero "papasfritas" de la geometría. Pues ahora resulta que Eucli no descubrió ni estableció teorema alguno. Él nada más reunió y ordenó los trabajos de otros sabios anteriores a él. Dicen que, después, cuando le atribuyeron históricamente todos esos descubrimientos, se reía cínicamente y decía: "Ja ja, bueno, nadie sabe para quien trabaja". ¡Eso dicen!

Ahora que, si tantito me apuran les diré (o más bien dicho, les confirmaré) que mi tío Nerón no mandó incendiar Roma y ni siquiera fundó el Desierto de los Leones. Tampoco es cierto que en lugar de llamarle a los bomberos se puso a tocar el violín cual mariachi en serenata mientras contemplaba la quemazón que luego se le atribuyó.

En el Diccionaire du formidable (Diccionario de lo increíble), el autor Monsieur Gaspard hace todas esas temerarias afirmaciones, incluyendo la de que Nerón no debió haber sido indiciado ad perpetuam como el incendiario de Roma, porque a la hora del siniestro él estaba fuera de la ciudad.

Como quien dice no estaba muerto, andaba de parranda… en la Villa Costera de Autium, que venía siendo como la Isla del Padre para los romanos porque nada más había algún puente de fin de semana y se iban para allá llevando lanchas y cuatrimotos.

También es apócrifa (o sea mentirosa) la versión de que el ñero Nerón había mandado quemar la ciudad en venganza porque le pusieron nombre de perro.

Ahora yo le pregunto ¿no le da a usted coraje? No por lo de Nerón, sino porque tanto lío y tanto esfuerzo que hicimos en la escuela para aprendernos nombres, lugares y fechas, para que ahora nos salgan con que la historia, el arte y la literatura están llenas de falsedades.

¡No se vale!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Aracely Mayorga: ¿Cómo debe decirse, interperie o intemperie?

LE RESPONDO: Lo correcto es intemperie.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El proceso de las tiranías es hacer que parezca razón y derecho lo que ha sido usurpación.