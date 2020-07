Asegura Salud que Centros Nueva Vida no fueron construidos con dinero incautado

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que los Centros Nueva Vida no fueron construidos con el dinero incautado al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado de "lavado" de dinero y de tráfico de drogas, sino que en su mayoría fueron remodelaciones y reparaciones de los centros de salud ya existentes para destinarlos a ser sede de estos centros contra las adicciones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario informó que no hay evidencia documental que informe el origen del dinero para esas remodelaciones, y reconoció que no es el único caso.

López-Gatell recordó que de 2009 a 2011 fue director general adjunto de Epidemiología, coordinada el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, periodo en que ocurrió el decomiso de dinero a Zhenli Ye Gon.

"Y la persona que era titular de la hoy Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) en ese momento se llamaba Centro Nacional Contra las Adicciones, fue un muy respetado y querido colega, en paz descanse, el doctor Carlos Rodríguez Ajenjo, y conozco que efectivamente se construyeron los Centros Nueva Vida.

"Lo que permanece como una inquietud, y eso no tiene nada que ver con la persona titular de esta unidad de prevención de adicciones, sino con un tema de la construcción de infraestructura, es: estos Centros Nueva Vida no se construyeron de la nada, en su enorme mayoría lo que se hicieron fueron remodelaciones y reparaciones de los centros de salud ya existentes para destinarlos a ser Centros Nueva Vida.

"Es lo que conocemos y justamente se está buscando evidencia sobre los contratos de construcción y remodelación, sobre quién autorizó los permisos de construcción, cuánto costó las remodelaciones, etcétera. Y no es desafortunadamente el único caso en donde hemos buscado evidencias, documentales del proceder en administraciones previas y no se encuentran los correspondientes archivos", expresó López-Gatell.

Acompañado del gabinete de salud, López-Gatell añadió: "Y toda la parte administrativa a la que correspondió en su momento el definir y decidir el uso de los recursos y potencialmente su aplicación para construcción o remodelación de centros de salud es donde hemos buscado información sin encontrarla".

En su conferencia de prensa del 18 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ordenaría una investigación para saber el destino del dinero incautado a Zhenli Ye Gon: "¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano?, ¿cómo nos tuvieron como, una semana con eso, o 15 días?, ¿se acuerdan? Imágenes, imágenes y las estibas de dólares, no sé, 200, 300 millones de dólares en una casa en las Lomas. Sería buenísimo ese reportaje, reconstruir todo, lo que declaró hasta saber dónde está ahora, porque el inculpado nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero".

"Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero porque, imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar ordenar esa investigación, pero eso es nota, ¿o no es nota?", dijo.

Un par de horas después, el expresidente Felipe Calderón escribió en redes sociales que el dinero incautado al empresario chino-mexicano se había destinado a la construcción de 335 Centros Nueva Vida.