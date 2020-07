Respeto de Morena fue el acuerdo: Nancy Sánchez

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), tomó la protesta a Nancy Sánchez Arredondo, como senadora de la República y ocupará el escaño que dejó la priista Vanessa Rubio Márquez, al solicitar licencia por tiempo indefinido.

Mónica Fernández Balboa invistió a Nancy Sánchez Arredondo, y giró instrucciones a fin de que de inmediato cuente con los recursos y apoyos necesarios para el cumplimiento de su responsabilidad legislativa.

A pregunta de los reporteros, Sánchez Arredondo dijo que "he sido recibida cálida y respetuosamente reconocida en el grupo parlamentario de Morena".

La senadora había señalado que asumiría el escaño sin bancada, decisión que cambió después de entrevistarse con el líder de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila.

Al respecto comentó que "no puede permanecer neutra; siempre he sido determinante en mis decisiones; no me gusta ser tibia".

Dijo que "hace poco más de un año renuncié al PRI y se renuncia a todo", luego de haber sido militante en esa organización durante 30 años, siempre en la oposición.

"Soy de Baja California y tenía más de 30 años que no es gobierno. Ser sólidamente priista donde no se es gobierno no es cualquier cosa".

Dijo que "una militancia sólida, la echaron abajo. Eso ya pasó, ya se cerró. Estoy en otra etapa de mi vida, dispuesta a trabajar de la mano de la bancada de Morena, sin afiliarme a su partido".

En referencia al acuerdo con Ricardo Monreal para integrarse a su bancada, dijo que fue "respeto, permitirme estar en las comisiones en que me interesa participar que con afines a mi estado y mis intereses que yo he manejado siempre"