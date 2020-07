Adrián Vázquez llega a streming su obra 'Wenses y Lala'

Adrián Vázquez se animó a volver al escenario con una "Wenses y Lala", una de sus obras más populares. Esto gracias a los mensajes de gente que, durante esta pandemia, quiere revivir la historia de amor de estos dos personajes entrañables, que cuentan su andar por el mundo, su encuentro a temprana edad, las dificultades de una vida con la que la gente se siente identificada, como si fuera la historia de una abuela, de una tía o de una madre.

Previamente, Adrián ya habían recibido algunas invitaciones para transmitir su trabajo por Zoom o por plataformas similares, pero decidieron hacerlo de la mano del Foro Shakespeare. "Va a ser una función en vivo, todo va a ocurrir completamente en vivo, a varias cámaras. Nos dieron la opción de poder representar algunos de nuestros espectáculos por streaming o zoom pero esperábamos una propuesta más como la del Foro Shakespeare, entonces, lo que el público verá estará ocurriendo en ese instante, vamos a estar ensayando, vamos a tener tres cámaras para la obra".

El director y fundador de la compañía de teatro "Los Tres Tristes Tigres" señaló que hay que ser muy claros con el público respecto a la transmisión de esta noche: no es cine y tampoco es teatro (porque no tendrá público enfrente, como este arte necesita). "Es una función de teatro videada, que se transmite en vivo, creo que es la experiencia virtual más cercana que tendríamos a la teatralidad", comentó.

Además de "Wenses y Lala", el dramaturgo presentará otros dos proyectos de su autoría desde el Foro Shakespeare: "El hijo de mi padre", el próximo 10 de agosto, y "Más pequeños que el Guggenheim", el 12 de ese mismo mes.

Los boletos por pantalla para "Wenses y Lala" tienen un costo de cien pesos, y pueden comprarse en Boletia. La obra comenzará a las 20:30 horas.

En espera realizar otros proyectos

Para el dramaturgo es muy difícil que se pueda volver al teatro con público en lo que resta del año. Él, junto a su compañía, tenía proyectado el estreno de la obra “Adiós a Diana” para este agosto en el Teatro Xola, con más de 25 actores y bailarines en escena, pero la pandemia moverá el estreno a 2021 o hasta 2022. Mientras tanto, Adrián sigue trabajando a distancia con algunos actores en otros proyectos teatrales que espera puedan retomarse al cien por ciento en cuanto mejore la condición del país.

"Tenemos una obra que está en proceso, ya está casi terminada pero estamos esperando que podamos capitalizarnos para llevarla a cabo, la obra se llama "El hombre que camina por los campos de trigo" y en el elenco van Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Mauricio García Lozano, Pepe Espinoza, Daniel Breton, entre otros actores".

La obra, que es de su autoría, mostrará a un padre y a su hijo, en un viaje a su pasado para indagar en él y así comprender el presente. Además, tiene otros proyectos con Mariana Garza, Arcelia Ramírez y Joaquín Cosío. Descartó que vaya a realizar un proyecto que tenga que ver con la pandemia y los efectos de esta en la sociedad, pero dijo que sigue trabajando en historias para su público. "Creo que habrá un auge y una moda de hablar de esto que nos ocurrió, pero a mí no me resulta interesante esto del arte como moda, me gusta más que en las historias que creemos haya un reflejo de nuestra espiritualidad, de nuestra personalidad más profunda".