Asegura FGR que Lozoya recibió 34 mdp de Ancira durante campaña de EPN

Durante la audiencia en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la FGR aseguró que en el periodo en que el imputado participó en la campaña de Enrique Peña Nieto y en el periodo de transición, recibió de Alonso Ancira depósitos en dólares por un equivalente a 34 millones 133 mil 400 pesos, con los que compró la casa de Lomas de Bezares.

Según lo dicho por la Fiscalía, Cuando Tochos Holdings recibió los depósitos de Alonso Ancira a través de una cuenta bancaria a nombre de Gilda Lozoya, esta era estudiante, por lo que no era apta para representar esa cuenta por la cantidad de recursos que se manejaban razón por la que el abanico Asia Latín Bank, en Suiza inició una investigación exhaustiva.

No tenía sentido que a través de una cuenta de Tochos Holding, se adquiriera la casa de Lomas de Bezares porque no representaba una ganancia para la empresa, pues el titular es Emilio Lozoya quien en ese momento no tenía telación comercial con la entidad, dijo la FGR en la audiencia.

El exdirector de Pemex se encuentra en una audiencia, en la que es juzgado por presunto lavado de lavado, en torno al caso de Agronitrogenados, en la cual se declaró inocente este martes.

"El 21 de diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio Lozoya y otro monto para Carmen Ampudia por la casa de Lomas de Bezares, por lo que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional", señaló la FGR.