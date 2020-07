Rata intenta sobrevivir a 'Hanna' sobre sandalia y se hace viral

El paso de huracán 'Hanna' por tierras mexicanas y estadounidenses ocasionó diversas inundaciones y afectaciones en diferentes ciudades.

Las más afectadas en nuestro país fueron Reynosa, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León, donde decenas de casas se sufrieron inundaciones y pérdida de muebles por el alto nivel del agua.

A través de redes sociales inquietó el video de una rata 'naugragando' en el agua sobre una sandalia, intentando sobrevivir a la lluvia.

Rápidamente el corto material se hizo viral y generó la empatia de cientos de usuarios, quienes rebasaron las 60 mil reproducciones en la publicación original.

Además, se generaron memes y videos de 'broma' con el tema de 'My heart will go on' de Titanic interpretado por Celine Dion.

DRC