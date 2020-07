Lamenta AMLO fallecimientos por 'Hanna' en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana que por la tormenta tropical "Hanna" hayan fallecido tres personas y aseguró que el gobierno federal se mantiene atento al desarrollo del fenómeno natural.

En conferencia de prensa, David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, informó que hasta el momento no hay solicitudes de declaración de emergencia por parte de algún gobernador para obtener recursos del Fondo para la Atención de Emergencia (Fonden).

"Hemos estado pendientes desde el inicio de esta tormenta, desde que entró del Golfo de México por Texas, le estamos dado seguimiento. David León (titular de Protección Civil) se trasladó a Coahuila, estuvo por allá en una gira, y se echó a andar el Plan DN-III, el Plan Marina.

"Estamos apoyando, ayudando. Fue muy fuerte esta tormenta, pero afortunadamente fueron pocos los daños, desde luego es lamentable que hayan fallecido tres personas, mujeres, pero daños materiales no fueron muchos, a pesar de que fue, repito, muy fuerte, muy intensa la tormenta", comentó el mandatario.

En Palacio Nacional, David León Romero indicó que hasta la noche de ayer lunes no se tenía solicitud de declaración de emergencia por parte de algún gobernador de las entidades afectadas para obtener recursos del Fonden.

"Hasta la noche de ayer no teníamos todavía solicitud de los gobernadores de declaratoria y recordar que muchas veces no es inmediata la solicitud, porque los gobiernos estatales tienen sus sistemas estatales de protección civil, atienden, atendemos todos juntos. Cuando identifican que requieren un apoyo extraordinario de este instrumento de planeación financiera que es el Fonden hacen sus solicitudes".

El titular de Protección Civil recordó que las declaraciones de emergencia se liberan previa solicitud de los gobernadores "y la dictaminación es por parte de un ente técnico, y muy rápido para transparentar que solo se declare en emergencia y en desastre aquello que amerite".

"Por supuesto estamos abiertos a colaborar y tenemos toda la disposición a servir con este instrumento que se tiene, pero al momento no se han recibido solicitudes de declaratorias. Esto no quiere decir que no se atiendan las solicitudes de declaración de emergencia.

"A diferencia de otros países en donde se tiene que declarar una emergencia para que el gobierno federal actúe, en nuestro país se actúa de inmediato sin declaratoria. Incluso nuestros hermanos soldados, marinos, dejan lo que están haciendo para activar su Plan Marina, el Plan DN-III, y en este caso también, el plan de la Guardia Nacional", dijo.