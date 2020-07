Voz de Palco

¿Ya empezaron los juegos del Santos?”, preguntó un amigo después de la derrota. Por estos días (#pandemia) no es raro desubicarnos; por la mañana, yo no sabía qué día era (ni de la semana ni del mes). El coronavirus nos trae locos a todos, entonces, ¿es una decisión acertada comenzar con la liga de futbol de Primera División profesional? Económicamente, queda claro que era una prioridad para los dueños de los equipos. También para quienes tienen su fuente de trabajo derivado de la Liga.

En varios circuitos europeos, el balón rueda con alegría. Real Madrid se coronó en España, mientras que en Italia lo acaba de hacer la Juventus.

En Francia, ya ni me acuerdo quién quedó campeón… ha pasado tanto tiempo. Pero en México, en México no es igual.

De aquel lado del Atlántico, van más adelantados hasta en cuestión de virus y epidemias; acá, todos los días llegamos al pico.

En nuestro país, estábamos por llegar a los 400 mil infectados, con más de 40 mil muertes. Parece que no pasa nada, como siempre. El presidente pone el desorden. En la calle, la gente sale. Hay fiestas, gimnasios, comida ambulante. Hay de todo, como si nada pasara. Como un día normal. Lo cierto es que tres meses después de la cuarentena, estamos en la parte más peligrosa, pero parece que a pocos les importa.

En Santos Laguna, la Liga MX reportó otros cuatro infectados, sin revelar nombres… ya no hay Orozco a quien culpar. “Afortunadamente”, todos asintomáticos.

Nada que ver con los 15 o 18 que se habían reportado antes, quizá por eso ya no llama tanto la atención. Y en varios equipos la historia es la misma. Tan así las cosas, que el primer partido programado del torneo ni siquiera se pudo jugar el día que estaba pactado, se aplazó 5 días, ¿tiempo suficiente para que den “negativo” los otros asintomáticos? No se termina de entender esa decisión. Luego, Michel renuncia a Pumas a días de debutar en el torneo.

Extraño, ¿no? Así las cosas en esta “bendita” liga. El balón rodó de nuevo. Y mejor hubiera sido que no empezara para Santos. En menos de 15 minutos, ya jugaba con uno menos; el destino no podría ser otro: primera derrota (presupuestada por muchos). Y las alarmas se encienden. La verdad es difícil hacer un análisis del partido con las condiciones que se presentaron. Esperemos a la jornada 2, donde los Guerreros recibirán a las Chivas, un equipo taquillero ahora sin taquilla. Pero de que se va a sufrir en el presente campeonato, no tengo duda.

A la misma hora que caían los albiverdes en Ciudad de México, hacía lo propio el Atlas en la frontera norte. Lo malo de tener dos equipos es cuando pierden los dos @Orlegi @Irarragorri… y de todas formas, solo uno puede ser campeón. ¿A qué estamos jugando?

Sí, ya empezaron los juegos del Santos, los juegos del hombre, del hambre, del virus. ¿Llegará a buen término el torneo Guardianes? ¿Terminará, al menos? Veremos qué pasa y esperemos estar ahí para contarlo.

Por lo pronto, los estadios siguen vacíos... y que se llenen los bolsillos de quienes manejan el futbol; la pandemia avanza, la enfermedad acecha, pero el futbol no puede esperar más.

Un saludo especial para Abel Morales Encina, quien sigue esta lectura desde hace tiempo. ¿Le seguimos? @Foko_54 / @Champs_mx