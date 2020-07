Reubican cabinas para muestras

Con la finalidad de dar una mayor seguridad tanto a la población como a los trabajadores de la salud, ayer, el Laboratorio de Biología Molecular de la región Norte de Coahuila, comenzó a tomar las muestras en el exterior del inmueble con el uso de cabinas especiales para ello.

Iván Alejandro Moscoso González, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 , detalló que el procedimiento es igual, el paciente debe hacer su cita, presentar su credencial de elector para comprobar su nombre, que esté registrado en la agenda y luego pasar a que le tomen la muestra.

La única diferencia ahora es que la toma de las muestras se realiza en la parte posterior del edificio donde se instaló el Laboratorio de Biología Molecular, con una distancia mucho mayor entre las cabinas en las que se encuentra el personal de salud que se encarga de realizar le procedimiento.

"Esto para darle una mayor seguridad, no solo al personal que labora en el laboratorio, para evitar el contagio o disminuir el riesgo de contagio, si no también para la población en general que no esté expuesta tan cercanamente a la emisión de estas gotitas de saliva que se pueden producir al momento de estornudar o toser por el mismo procedimiento de la toma de muestra implica", dijo Moscoso González.