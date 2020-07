Vibremospositivo

El arte de hablar en público

La posibilidad de hablar frente a la gente y que de una u otra forma se logre influir en sus pensamientos, conocimientos y actitud hacia un tema en particular es simplemente fascinante.

Si se hace buscando la excelencia, deja de ser una posibilidad para convertirse en un privilegio de pocos.

Hay estadísticas que afirman que hablar en público es el mayor miedo del ser humano. Y el segundo es la Muerte, así es, la muerte, posiblemente porque nadie puede con certeza explicar lo que se siente al estar muerto, más si pueden explicar las ganas de morir que sienten algunos al hablar en público.

Glosofobia, así se llama, es el miedo a hablar frente a la gente. Los síntomas o reacciones que le causa a algunas personas, incluso con solo pensar en la posibilidad de hacerlo, son entre otras: Dificultad al respirar, sobre transpiración, incluso nauseas y mareos, básicamente los mismos síntomas que pueden darte al ver a tu pareja con tu teléfono móvil desbloqueado en sus manos.

Y les digo algo, ese como casi todos los miedos son Una ilusión.

Deepak Chopra en su libro ¿De qué se ríe Dios? Dice: "El miedo es una ilusión. El miedo en ocasiones te dice que no estás a salvo, pero si lo estás, pensar que no estás a salvo es una ilusión, si crees en una ilusión, compras una mentira, y ahí es donde el miedo triunfa"

Pero todo, absolutamente todo es mejor cuando reís. Puedo decir con certeza que algo mejor que reír, es hacer reír a otros, y si lo haces mientras instruyes con un tema que es interesante para la audiencia de ese momento, es aún mejor.

Nuestro taller online Impacta con humor: El arte de hablar en publico le va a dar herramientas a cualquiera que quiera vencer sus miedos, la idea es que la posibilidad de generar un chiste o una línea graciosa en un tema ya dominado por el conductor sea un refuerzo al tema del cual se habla y no un distractor, seguir los pasos para animar un tema que en otras circunstancias podría ser aburrido y se convierta en algo más que ameno, interesante y agradable para quien recibe la charla.

Coaches, Maestros o Profesores, charlistas, Oradores, comediantes, incluso empresarios que quieran bases en géneros más cercanos al Stand up, y porque no dirigentes de iglesias que al hablarle a sus feligreses puedan verlos salir como "Feliz Greses"... (ese chiste no estará en el taller... promesa).

Impacta con humor, es en definitiva un taller que ayudara a muchas personas a amplificar su confianza para hablarle a un público presencial o virtual, y lograr calar de forma muy positiva y amena en su audiencia.

El carisma natural de Jorge López, coach de negocios , y la belleza física natural de un servidor, Alex Costa (exmister Universo) lograrán llenar de confianza a todos los y las participantes de Nuestro Taller.

Registro en Facebook de squadraconsulting, vibremospositivo alexcostacomedy y [email protected]

Recuerda seguirnos en Facebook Live en nuestro nuevo horario 7 pm hora de México por vibremospositivo y también por Instagram en jorge_lpz y vibremos_positivo2020 y alexcostacomedy.

La vida es un ratito, vamos a reírnos y a impactar… ¡con humor!