Marchan estudiantes contra la UA de C

Un grupo de estudiantes realizó una manifestación contra el cobro de la cuota de inscripción a la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

El rector, Salvador Hernández Vélez, acudió y se deslindó al indicar que solo el Consejo Universitario es quien puede decidir la reducción.

Fue a las 12:00 horas de ayer que decenas de estudiantes se vistieron de negro y marcharon de la escuela secundaria Margarita Maza de Juárez hacia la rectoría de la UAdeC.

Al llegar, se colocaron en la explanada y empezaron a leer sus peticiones.

De manera sorpresiva, se abrieron las puertas de la rectoría y apareció Salvador Hernández Vélez.

El silencio se apoderó del lugar.

Tras ello, los jóvenes indicaron que además de la elevada cuota que tienen que pagar, se generan otros gastos como transporte, comida y material escolar, todo esto hace que el acceso a la educación presente trabas, por ello, piden que la cuota se reduzca en un 80 por ciento.

"La educación pública no puede ser un privilegio, menos en estos momentos de crisis", indicaron.

Salvador Hernández Vélez tomó el micrófono y aseguró que la decisión solo depende del Consejo Universitario, y también argumentó que deberían reunirse con el sindicato, ya que podría afectarse el contrato colectivo de trabajo.

En ese momento, los estudiantes lo interrumpieron y empezaron a gritarle: "bájese el sueldo".

Luego de esto, el rector interrumpió su discurso y dialogó con ellos para llegar a un acuerdo.

Al término de la manifestación, el eectoc recibió el pliego petitorio y firmó de recibido.

Hernández Vélez reiteró que el tema será llevado al Consejo Universitario y los manifestantes pidieron que se hiciera una asamblea pública.

Fue la semana pasada cuando surgió el Movimiento Estudiantil Coahuilense, para hacer público su rechazo al incremento de cuotas de inscripción para este ciclo escolar, el cual asciende a 4,893 pesos.

La primera aparición fue en redes sociales.

Se viralizó un pronunciamiento donde indican que el incremento es incongruente ante la situación de crisis que se viven no solo en la entidad, sino en el país a causa de la contingencia sanitaria. Los estudiantes que integran este movimiento también argumentaron que las clases no serán impartidas de manera presencial, por lo que no se usarán las instalaciones.