Reclaman federaciones de médicos desabasto de insumos en México

Las secretarías de salud deslindan su responsabilidad sobre sus sistemas deficientes en los médicos, y los pacientes los culpan de las carencias que hay para atender COVID-19, denunciaron organizaciones y federaciones de médicos cirujanos de todo el país.

El reclamo lo hicieron en un desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del arresto del médico urgenciólogo chiapaneco, Gerardo Vicente Grajales Yuca, tras la muerte de uno de sus pacientes, quien había sido hospitalizado por Coronavirus 2019 y para quien el hospital donde se le estaba atendiendo no tenía medicamentos.

Las federaciones de médicos reclamaron que han denunciado la carencia de insumos para atender a sus pacientes, y ahora tienen que enfrentar ser acusados por la muerte de sus pacientes derivado de la falta de esos mismos insumos.

"Es paradójico que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera posible la salud y la vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin escatimar esfuerzos, al mismo tiempo seamos culpados por nuestra población por la carencia en el sector salud", señalan las federaciones de médicos.

El documento lo firmaron los presidentes de asociaciones y federaciones de Cirugía General, Medicina Crítica, Medicina Interna, Anestesiólogos, Infectología, Medicina de Emergencias, de Urgencias y Desastres, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Terapia Intensiva, Especialistas y Residentes de Medicina Familiar, de Cirugía Plástica y de Ortopedia y Traumatología.

Demandaron que se detenga la persecución y hostigamiento en contra del personal médico que se encuentran en la primera línea de atención de la COVID-19.

"A todo debemos sumar la preocupación de ser imputados por la justicia por atender a la gente en estas condiciones, habiendo reclamado deficiencias hasta el hartazgo sin haber sido escuchados".

Este lunes, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer el boletín de prensa 10551, en el que informó que aprehendió al médico acusado de abuso de autoridad.

El urgenciólogo trabajaba en el área COVID-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech). La Fiscalía dio a conocer el caso, publicó una fotografía del médico con la leyenda "Cero Impunidad", y señaló que su detención se dio "en el marco del combate frontal a los actos de corrupción".

El médico había solicitado a los familiares del paciente que compraran medicamentos e insumos para atenderlo porque en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) no había. Cuando el hombre murió, su hija denunció al tratante.

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus ha habido protestas en todo el país, quienes demandan que no hay insumos suficientes para atender a los pacientes Covid y que tanto médicos como personal de salud son quienes tienen que sufragar a veces con sus propios recursos, sus equipos de protección personal.

El documento firmado por las federaciones y colegios de médicos cirujanos calificaron la aprehensión del doctor Grajales Yuca como "violenta, abusiva e ilegal" y señalaron que ha habido hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento en contra de los médicos, a quienes se criminaliza sin investigación previa.

"No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo de que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente", señalaron.

"En este caso particular, el que el médico solicitó al familiar de un paciente determinado medicamento que no se tenía a disposición de forma rápida, no lo hace incluir en ningún delito puesto que salvar una vida es parte de la esencia del médico".

El caso ha suscitado condenas en redes sociales y que, por ejemplo, este viernes integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud, sindicato disidente al Nacional de Trabajadores de la Salud, llevará a cabo un mitin frente al Palacio Nacional para demandar la liberación del médico chiapaneco.