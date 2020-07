'Lady maquillaje'; mujer se niega a usar correctamente cubrebocas y a ser sanitizada

Una mujer se ha ganado el apodo de 'lady maquillaje' en redes sociales, tras viralizarse un video donde se niega a usar correctamente el cubrebocas al intentar entrar a un hospital.

Según se presume en redes sociales, las imágenes fueron registradas en un nosocomio ubicado en Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango, donde la mujer intentó ingresar a éste sin portar correctamente el cubrebocas, como lo establece el protocolo de prevención ante contagios por COVID-19.

En el material se escucha que una persona le señala a la mujer que 'no la pueden dejar entrar porque tiene mal puesto el cubrbeocas', además de 'no dejarse sanitizar' porque según ésta 'le va a arruinar el maquillaje'.

"El spray no me lo vas a echar porque me vas a arruinar el maquillaje", se escucha decir a la mujer.

Usuarios en redes sociales, no perdieron la oportunidad de criticar y burlarse de la mujer a la que apodaron 'lady maquillaje'.

Antes muerta que sanitizada mi cielaaaa br>Se niega a acatar medidas contra el #COVID19; la apodan #LadyMaquillaje le cooperó para un pantalón.

pic.twitter.com/aTwNU5lawk — NTKalet (@NTKalet) July 25, 2020