Para Empezar

Santos Laguna abrió con derrota el Guardianes 2020. En un partido arruinado por una imprudencia del defensa central Hugo Rodríguez que se hizo expulsar muy temprano, los Guerreros de Almada cayeron en Ciudad Universitaria dos goles a cero ante la Máquina Celeste que hoy tiene exsantistas ilustres como su técnico el uruguayo Robert Dante Siboldi y el killer del área Jonathan Cabecita Rodríguez que anotó en un rebote después de fallar un penal que le había atajado el espectacular arquero lagunero Carlos Acevedo.

Hay que ser justos en el análisis. Si algo queríamos todos ver, era al Santos con línea de 3 o de 5 atrás, como guste ponerlos. Ese nuevo parado táctico de Almada se fue al traste con una acción que aún no logro comprender, de manera inexplicable y sin balón, Hugo Rodríguez pisa al Cabecita, nuestro VAR versión cumbia revisa y revisa, después de 8 minutos determina que Rodríguez justamente se tiene que ir expulsado, a la basura pues el plan inicial y a seguir con inferioridad numérica más todos los agravantes, del clima, la altura, etc.

Poniendo como determinantes las circunstancias en contra después vinieron detalles que desnudan el plantel corto y de jugadores muy limitados que tiene Santos Laguna para este torneo. Félix Torres tuvo una noche lamentable, el central ecuatoriano fue exhibido en su ineficiencia para pensar rápido y resolver problemas, el muchacho que trajo Almada de Ecuador no ha mostrado el nivel necesario para ser titular en México y temo que ya no lo va a mostrar, la tibieza que muestra en la acción del segundo gol me conmueve hasta la ternura. En serio que no es posible jugar así.

La afición está harta y molesta, se siente echa a un lado, no se siente escuchada en absolutamente ninguna decisión que se toma en el club de sus amores.

Hoy la respuesta del club al mal inicio del torneo es vender a un titular a Europa, Gerardo Arteaga se va al Genk de Bélgica y como es el estilo de hoy, nos enteramos por cualquier lado menos por el oficial, aunue después el club mandó un comunicado.

A Santos en la cancha habrá que juzgarlo después del siguiente partido pero fuera de ella cada vez toma decisiones tan mal comunicadas que solo alejan a una afición que comienza a hartarse.