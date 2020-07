La novela negra tiene un efecto balsámico: Taibo II

La Ciudad de México con todos sus símbolos de identidad, incluyendo ese extraño halo de corrupción y muerte del bajo mundo, ha sido el escenario donde durante años el detective Héctor Belascoarán Shayne, un ingeniero jubilado, se ha dedicado a resolver los crímenes más singulares y surrealistas. Conocida como la serie "Belascoarán", del escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II; la editorial Planeta reedita la colección completa de novela negra para beneplácito de sus lectores.

Una actriz que desaparece en la frontera norte; policías, gangstercillos y una banda de asaltabancos pelean por hincarle el diente a una fortuna en dinero negro, caída accidentalmente en manos de una joven viuda; un dirigente magisterial es acusado del asesinato de un personaje que ha sido visto emborrachándose con policías y caciques; hacen parte de la aventuras que recorre uno de los personajes más reconocidos de la literatura mexicana.

La serie conduce al lector por los laberintos de un estrangulador serial de mujeres que firma sus crímenes como Cerevro; la muerte de un viejo campeón de la lucha libre, el rescate del pectoral de Moctezuma robado por la ex amante ranchera de un ex presidente, y otras historias donde se entremezclan el suspenso y el humor.

Una forma de ver y entender a la ciudad más grande del mundo y probablemente una de las más corruptas. La serie está integrada por las novelas Días de combate, Cosa fácil, Algunas nubes, No habrá final feliz, Regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia, Amorosos fantasmas, Sueños de frontera, Desvanecidos difuntos y Adiós, Madrid; la reedición es un homenaje al detective más conocido de la narrativa policiaca mexicana.

´ ¿La pandemia ha traído una realidad tan monótona que la novela negra nos puede ayudar a evadir?

Yo diría que sí. La novela policiaca tiene un efecto balsámico, al mismo tiempo es una reflexión sobre que te trae pasado al presente y te dice que muchos de los males de los que hoy hablamos tienen su origen en el pasado. De un México autoritario, represivo, machista, chafa; donde la justicia no existe.

Las novelas la estuve viendo, ahora que se proponía la reedición de toda la serie de Berlascoarán, resulta que los temas no son temas viejos. Por ejemplo en la primera se narra la historia de un asesino de mujeres; en otra se aborda un crimen de estado, sobre aquel fatal el 10 de junio. Pero también en otra se habla de la censura, en otra sobre una huelga; es decir, son temas que vienen del pasado pero creo que no tienen una lectura en el presente en la que te sientas alejado.

´ ¿Es Berlascoarán una especie de antihéroe mexicano sin ideología pero con convicción del deber?

Yo no usaría el concepto antihéroe. Yo usaría el concepto de un mexicano al que la curiosidad por saber la verdad lo mata y que está dispuesto a jugársela para llegar a ella. Es un personaje que no es que tenga una solida formación política, lo que tiene es una curiosidad interminable. Alguna vez sus compañeros de oficina le preguntaron cómo investigaba, el decía "yo me metó en una historia y me metó… hasta cuando intentan sacarme a chingadasos, entonces sé que voy bien. Como veras mi método de investigación no es muy preciso".

´ ¿Un detective muy humano, cuyos conflictos a veces importan más que los propios crímenes?

Yo diría que sí y no. Porque por más que la novela está sostenida sobre lo que llamas un: ¿qué fue lo qué pasó? En términos de hecho criminal, eso es lo que produce la tensión. Ahora cómo lo cuentas, ya eso es otro problema, si lo dejas en el puro cascaron anecdótico no funciona.

Las novelas de Belascoarán funcionan porque el personaje tiene una vida interior, la ciudad tiene una fuerza, porque las historias se traman de una manera en que elementos supuestamente accidentales como que debajo de su oficina todo el tiempo estén sonando unas cumbias horribles a todo volumen en una tienda de discos, es importante, no es secundario. La ciudad tiene es otro personaje más.

´ También las historias representan un rescate de símbolos culturales propios de la ciudad de México…

Creo que sí, hay muchos símbolos. Yo por lo menos quería que al personaje nada le resultara fácil. Ok, soy mexicano, pero hijo de una madre irlandesa y un padre vasco. La condición de mexicano no me la dan mis apellidos sino la manera en la que me sumerjo en la sociedad, como me relacionó en ella. Cuando se mira la serie en su conjunto, hay un retrato del México de los setenta y los ochenta.

´ ¿La serie recuerda otro tipo de violencia, diferente a la del narco que monopolizó en parte la literatura de los últimos años?

La violencia en las novelas está ligada a muchas cosas. Al desprecio por la vida humana de algunos personajes, a la marrullería y la tranza de una casta política verdaderamente insufrible de que hasta ahora apenas estamos empezando a librarnos, está ligada al accidente y a la miseria. Son cosas que están ahí. En un par de las novelas se tratan temas que tienen que ver con el narcotráfico, pero muy fuera de lo habitual y otros que tienen que ver con los altísimos niveles de corrupción policiaca.

De hecho se produjeron a lo largo de la serie dos o tres accidentes que eran medio complicados, yo decía en la novelas, que los crímenes, porque muchos de ellos tienen un punto de partida en una pequeña nota periodística, los asesinados en el Gran Cal de Rosario que se identificaron como colombianos porque los calzoncillos que portaban eran de marca colombiana, hazme el favor con el nivel científico de la policía.

En la novela queda claro que es un ajuste de cuentas entre dos bandas de narcos, pero que el ajustador es la policía, que es el enemigo número uno… escribo la novela y resulta que así era, aparece el caso. Me pasó varias veces que yo prefiguraba algo en la novela que resultaba luego ser cierto.

´ ¿La reedición es una oportunidad para mostrar a tus lectores más jóvenes que te conocen por las biografías, un personaje tan entrañable?

Yo espero que uno de los resultados del lanzamiento de esta colección es que llegue. Lo que pasa es que es un momento difícil, con las librerías cerradas parcial o totalmente pues hay que ver, de todas maneras lo caminitos se van creando entre el lector y el autor.

´¿Se requiere reinventar los canales de distribución de libros?

En el Fondo de Cultura Económica los estamos reinventando, estamos lanzando la iniciativa de regalo del libro en digital, estamos organizando un esquema de distribución a domicilio; estamos trabajando con lo que la crisis nos permite trabajar para encontrar la manera de distribuir libros.

La parte terrible es que hemos perdido los grandes momentos, este año queríamos llevar una feria infantil de libro a La Laguna y no pudimos, al final no vamos a poder. Creo que internet es un canal que va creciendo y lo estamos usando, pero no podemos dejar el canal humano. En Cuanto podamos volveremos a los tendidos en las calles con libros a 20 pesos, con los programas en comunidades donde no hay librerías, seguiremos trabajando y humanizando el FCE.