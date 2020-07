Suman 300 denuncias por corrupción en el sector Salud

La corrupción no se detiene ni en la pandemia. Al menos 300 denuncias han sido interpuestas de abril a junio de este año, contra funcionarios del sector Salud, reveló María de los Ángeles Estrada, quien es directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

El número de denuncias se ha detectado con la herramienta Denuncia Corrupción Coronavirus, mismas que son hechas por personal que labora en alguna institución de salud, quienes han hecho visibles los problemas que viven, entre éstos, que al personal de limpieza les dan cubrebocas reciclados para trabajar, refirió Estrada.

Sin embargo, estas no son las únicas denuncias que existen por parte del mismo personal que se encuentra en la primera línea de combate, ya que también se reportaron fallas operativas, es decir que no cuentan con el material suficiente, falta de camas, de pruebas de COVID, venta de material que tendría que ser proporcionado de manera gratuita, abuso de autoridad que hacen ir a laboral al personal enfermo y al que en ocasiones no les hacen una prueba COVID, entre otras.

Estrada agregó que hay una denuncia de un médico, quien durante dos meses ha gastado casi 10 mil pesos en comprarse su material, pues el que les dan es de mala calidad.