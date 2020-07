Hombre se pasea por las calles usando el cubrebocas como ropa interior

Las imágenes que fueron registradas en Oxford Street, en Londres, muestran al sujeto sin absolutamente nada de ropa más que la mascarilla quirúrgica, la cual usa como un calzón.

La escena fue captada por un fotógrafo de Reuters durante el viernes y hasta el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que llevó al hombre a salir así en la calle, aunque algunos han especulado en redes sociales que se trataba de una especie de protesta. Detalla el portal The Star.

Man parades down Oxford Street wearing nothing but mask.



A naked man has been spotted walking about on Oxford Street in central London, wearing nothing but a face mask as a sort of makeshift g-string.#London #Coronavirus #WearAMask #Mask #COVID19 pic.twitter.com/gWvCjSub94