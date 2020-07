Chofer de transporte público es agredido por pasajero al que le pidió usar cubrebocas

El chofer de un camión de transporte público fue agredido por un pasajero, después de que le pidiera a éste que utilizara cubrebocas para abordar la unidad. Imágenes que han sido difundidas en redes sociales.

Los hechos que se presumen fueron registrados en la ciudad de Tepic, Nayarit, muestran al pasajero arremeter contra el conductor tras discutir con éste sobre el uso del cubrebocas, mientras el resto de viajeros intentan alejarse de la escena.

De acuerdo a declaraciones del conductor a medios nacionales, tras pedirle el uso de la mascarilla en la unidad, el sujeto comenzó a golpearlo y después se fue a sentar, pues éste alegó que 'tenía sueño y no tenía donde dormir'.

En las imágenes se aprecia al conductor recalcarle al individuo que él respondió a la agresión después de que éste le propinó un par de golpes.

"Porque tú me pegaste; señores, ¿sí o no que él me pegó?", se escucha decir al chofer al continuar discutiendo con el sujeto.

Manchado el morro… el coronavirus no es un juego… pic.twitter.com/9pfWm1a0ma — Ángel Salinas (@SalinasAngel) July 23, 2020

El pasajero habría abandonado la unidad de transporte público unas calles más adelante.

"Se notaba que la persona iba drogada. Le dije que le iba a hablar al 911, pero no me hicieron caso. Fui a la fiscalía y tampoco me hicieron caso", agregó el conductor a Imagen.