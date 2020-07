Luego de que el superdelegado de la 4T en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, hiciera una audaz y sagaz "investigación" por actos de corrupción que supuestamente se presentaron en la Aduana fronteriza de Piedras Negras, donde nomás no ha logrado explicar cómo es que venía mercancía de Eagle Pass si se supone que no hay permisos de acceso para actividades no esenciales, al funcionario federal de inmediato le empezaron a tundir en las inestables redes sociales y hasta lo compararon con el popular "Inspector Jacques Clouseau", de la serie animada La Pantera Rosa; incluso no faltó quien en su propio partido, Morena, le recordara que nomás vergüenzas sigue trayendo para la Cuarta Transformación en Coahuila.

Nuestros subagentes, disfrazados de bomberos, nos informan que de manera por de más oficiosa, y al ver que no logró llamar la atención en Piedras Negras, don Reyes se apersonó con la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, al día siguiente de la devastadora tromba que dañó cientos de viviendas y a sus moradores. Pero nada más se fue a pasear, porque ni un solo apoyo logró conseguir para los afectados con sus "influencias" en el Gobierno federal; incluso no pudo ni siquiera ayudar en la Declaratoria de Emergencia del municipio lagunero. A decir de nuestros subagentes, la visita no les gustó a muchos sampetrinos, que le reclamaron por no haber llevado ni un hule. Pero eso sí, "atascó" su Facebook con "supervisión", "coordinación de acciones" y fotos vestido como ejecutivo de cuenta de banco, así, reluciente con la camisa bien planchada y sin una huella de lodo, como que no vio cómo andaba la alcaldesa, que le tocó mojarse hasta el cuello en los recorridos.

*******************

Y mientras que en el Gobierno federal siguen los "diferendos" por el uso de cubrebocas, el mandamás de la Cuarta Transformación no solo se niega a utilizarlo, sino que también ridiculiza y hasta desacredita a sus funcionarios de primer nivel que lo andan promoviendo, como le sucedió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobreviviente del temible coronavirus, quien se atrevió a asegurar que la reactivación económica dependería mucho del uso de cubrebocas, porque frena los contagios. Nuestros subagentes, disfrazados de prueba rápida, nos informan que en la provincia de Coahuila el "góber" epidemiólogo, Miguel Riquelme, optó por no hacerles caso a las ocurrencias de la Federación y hasta dijo "yo me dedico a lo mío". Y es que asegura que sin atenerse al semáforo federal ni a las ocurrencias del subsecretario de Salud y Comunicación, López-Gatell, se ha abocado a tomar las medidas que requiere la pandemia en la entidad. Por eso, en un abierto llamado a los alcaldes y a la sociedad, emprendió acciones más severas para que los ciudadanos no salgan a la calle sin las protecciones faciales. Les recordó que el uso de cubrebocas en la entidad es obligatorio y en varias regiones ya se aplican multas por no utilizarlos, así que ya están avisados.

*******************

Nuestros subagentes, disfrazados de cámaras de videovigilancia chinas, nos reportan que si hay alguien que no se inmuta, ni por los robos a domicilio, ni por los asaltos a negocios y mucho menos porque tan solo en un día en diferentes hechos y a plena luz del día mataron a cinco personas, es sin dudarlo el siempre "sonriente" comandante de la policía de Torreón, Primo García, quien tampoco ha salido a explicar cómo va la investigación de los policías que dispararon y les quitaron la vida a un padre y a su hijo en Torreón. Los hechos violentos también hicieron que de nueva cuenta el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, regañara a la incómoda prensa por andar exagerando por cinco muertes en apenas 24 horas, a la vez que les recomendó mejor pedirle explicaciones al fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, quien es el que debe andar investigando. Y es que mientras la Administración municipal presume que sus policías son la octava maravilla del mundo mundial, ya que están bien equipados, hay más elementos y la vigilancia en la ciudad es ejemplar, el propio alcalde afirmó que no se puede poner a un agente en cada restaurante. A decir de nuestros subagentes, lo que le molestó a uno que otro miembro de las cámaras empresariales fue que el alcalde no asumiera que en momentos en los que un ciudadano sufre las embestidas de la delincuencia lo único que le interesa es la respuesta policiaca, venga de quien venga, y que más allá de quién tenga que investigar lo que se pide en materia de seguridad es coordinación y no regaños.

*******************

A pesar de que el más desorientado y menos coordinado con las instituciones federales es el propio Instituto Electoral de Coahuila, cuya consejera presidenta, Gabriela de León, como dice una cosa dice otra, tenga o no tenga razón, las elecciones para renovar el congreso estatal en Coahuila ya parecen estar encarriladas con o sin pandemia, y el 18 de octubre es lo más cercano que se tiene a una fecha cierta. A decir de nuestros subagentes, las que ya se empezaron a mover sin importar eso de la "Sana Distancia" son las lideresas de algunos sectores del poniente y sur de la ciudad, sobre todo a favor de los candidatos de lo que queda del devaluado Partido Revolucionario Institucional, esto a pesar de que en colonias como la Vencedora, San Joaquín, Compresora, Durangueña o Nueva Aurora las bases del PRI se quejen de no conocer ni siquiera a sus candidatos; o que en algunos sectores del norte de la ciudad como Viñedos, donde se sufre un día sí y otro también por la falta de agua, tampoco los suspirantes de ese partido hayan hecho mucho que digamos. A decir de los subagentes, la falta de trabajo y presencia también ha sido una constante del vapuleado Acción Nacional, que no pinta ni para levantar la mano. La cosa no es que exista una ciudadanía preocupada por la vida democrática del estado, o por elegir un buen congreso para la próxima legislatura, sino que no han visto fluir los beneficios del clientelismo al que estaban acostumbrados, y en épocas de pandemia cualquier cariño es bienvenido… Aunque eso sí, lo que han dejado en claro es que con Morena no irán ni a la esquina.