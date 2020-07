Vibremospositivo

LOCURA, PASIÓN Y ARTE

Llegamos a nuestro día 66, meditamos con nuestra queridísima Mercedes Guzmán, quien nos habló de la locura, de lo desconocido y de los miedos que tenemos, entonces hicimos una meditación para soltar y entrar en un mundo hermoso haciendo la diferencia.

Nuestro invitado especial fue Lido Rico, desde España. Él es un escultor hace más de 30 años. Tiene mucha pasión por lo que hace y lo disfruta. A Lido lo conocí en un viaje que hice en noviembre 2019 a Marruecos. Él comenzó a hablar de su arte y yo de la mente. Hablábamos el mismo idioma; la conexión fue inmediata.

Lido trabaja mucho con la intuición, con su cuerpo, con la materia. Nos comenta que la fortaleza del hombre está en sus ideas. El utiliza las huellas de su cuerpo, se mete dentro de la materia para lograr sus obras de arte.

Para contar necesita sentir, empezó con los dedos y hasta qué término con todo su cuerpo inmerso en la materia, es increíble lo que hace y algo totalmente diferente e innovador. Dido utiliza la materia para tocar el alma.

Nos comenta que el arte es para trabajar el alma, para hacerle bien al cuerpo. El arte es un comportamiento. Su última presentación en México se llamó "Introspecciones" fue en febrero de este año.

En su trabajo no hay reglas, se enfrenta a la libertad y así se da cuenta que no hay libertad, que no existe, que vivimos en confinamiento y cuando se quita todas las capas es cuando recién se empieza a disfrutar, lo compara con la pandemia que nos ha hecho eliminar las capas que teníamos, a replantearnos muchas cosas.

Le han dicho que si cambia su forma de hacer arte estaría en todos los museos pero el hace lo que siente, no se ata a nada. Hace las cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados.

El hombre rechaza mirarse por dentro y por fuera por eso les choca tanto ver un cuerpo. Nos dejó una frase muy valiosa: "Si copias, restas. Si creas, sumas" espero hayan disfrutado de esta charla tanto como yo.

Gracias, Lido, por crear imágenes y arte impactante, que hacen que te mires dentro de ti y descubras tus miedos, los cuales podemos enfrentar si somos valiente.

Si quieren conocer sobre el y su arte, entren a www.lidorico.net. Es increíble tener un amigo así, único, libre y diferente.

