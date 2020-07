Confía madre en hallar a Dylan

Juana Pérez, madre de Dylan Esaú, quien fue raptado el mes pasado en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, confió que la recompensa de 300 mil pesos ofrecida a quien proporcione información sobre el niño, ayude a localizarlo. "Muchos están interesado en el dinero y espero que delaten a la mujer que se lo llevó", manifestó la joven de 23 años.

A su llegada de la capital del país, donde buscó el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mujer originaria del municipio de Chamula, ofreció la noche de este jueves una rueda afuera del Palacio de Justicia en San Cristóbal de las Casas, en la cual destacó el apoyo institucional recibido.

"Acabo de volver de la Ciudad de México de pedir el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador; no pude hablar con él, pero me recibió una persona cercana a él. Gracias a Dios tuve su apoyo y su mirada hacia la búsqueda de mi hijo. Ojalá pronto se agilice la búsqueda", expresó.

Acompañada de amigos y locatarios del Mercado Popular del Sur (Merposur), Juana pidió ayuda gubernamental y ciudadana para mantener la búsqueda de su hijo de dos años. "Que estos días ya acaben lo más pronto posible, que sigan difundiendo la fotografía; ya veo que el fiscal Llaven Abarca ofreció una recompensa por información".

Que quien tenga información del paradero de Dylan Esaú " no tenga miedo y que informe. Que esta búsqueda no sólo sea mía ni del fiscal, sino que sea de todos, que nos unamos todos; yo sola tampoco puedo", aseveró la madre tzotzil.

El niño fue raptado el 30 de junio en Merposur, donde Juana tiene un expendio de frutas y verduras. A la fecha la Fiscalía no le ha proporcionado datos nuevos del avance de la investigación, porque no ha podido dialogar con Llaven Abarca ni le han llamado con ese propósito.

"Hasta mañana que me voy a juntar con él y con el gobernador Rutilio Escandón, espero que me den más noticias de los avances", comentó, si bien ya le habían informado que una mujer estaba involucrada en el rapto, cuyas imágenes difundió la Fiscalía. La observó y dijo que no recuerda haberla vista antes en el mercado.

Juana comentó que desde la desaparición del menor "pasó mucho tiempo, y a mi niño no lo encuentran; no tengo ni la más mínima idea de dónde esté, imagino que ni el fiscal, y si lo sabe, espero en Dios que mañana me informe".