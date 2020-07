'No me extraña', dice Sheinbaum que legisladores recibieran sobornos en México

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no le extraña que algunos legisladores hayan sido sobornados por el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la Reforma Energética en la administración pasada, como lo expuso Carlos Loret de Mola en el texto "Las cajas fuertes de Lozoya".

"No me extraña, la verdad…siempre participé en la defensa de nuestra soberanía y en defensa de nuestro patrimonio nacional. Desde el 2006 -desde mucho antes, pero en particular desde el 2006- nos tocó ver muchas cosas que pasaron en la aprobación de la Reforma Energética y desde entonces pensábamos y se decía -no se tenía las pruebas- pero se decía que habían recibido muchos millones de pesos algunos legisladores. Entonces pues no, no me extraña, la verdad", comentó la mandataria.

Consideró que conocer estos casos de corrupción es bueno para "que el pueblo de México lo sepa y que nunca más, nunca más vuelva ocurrir".

El pasado 21 de julio, Loret de Mola en su columna "Historias de Reportero", expuso que Lozoya contaba con cajas fuertes en departamentos de la zona de Polanco en la Ciudad de México, donde guardaba grandes cantidades de dinero que utilizaba para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.